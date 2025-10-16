Padrasto é preso e mãe é apreendida suspeitos de matarem bebê de 1 ano usando varão de cortina em Goiás

Mãe, adolescente, disse aos policiais que companheiro já havia agredido violentamente a pequena outras vezes

Natália Sezil - 16 de outubro de 2025

Padrasto foi preso e mãe foi apreendida após agredirem bebê em Novo Gama. (Foto: Divulgação/PCGO)

A mãe e o padrasto de uma bebê de um ano e 10 meses são suspeitos de tê-la matado usando um varão de cortina, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal (DF). O homem foi preso, e a mulher, ainda adolescente, foi apreendida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada da última terça-feira (14), quando a mãe decidiu levar a pequena até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a equipe médica desconfiou que a criança tivesse sido agredida.

A suspeita inicial também envolvia abuso sexual. A bebê foi encontrada pelas autoridades desacordada, apresentando múltiplas lesões corporais e sinais de violência. Apesar dos esforços, ela não resistiu.

Diante dos ferimentos, os policiais começaram a buscar pelos suspeitos e os levaram até a unidade policial.

Inicialmente, ambos tentaram se abster da responsabilidade. Segundo a Polícia Civil (PC), o casal alegou que quem estaria agredindo a filha seria o pai.

As investigações logo desmentiram essa versão, e as autoridades voltaram à casa dos dois envolvidos. Eles tentaram fugir, pulando o muro dos fundos, mas foram encontrados em uma casa vizinha.

Na delegacia, a mãe confessou que as agressões foram praticadas pelo companheiro, usando um objeto parecido com um varão de cortina.

A adolescente ainda contou que essa não foi a primeira vez que a filha tinha sido agredida violentamente pelo padrasto. Mesmo assim, ela nunca havia registrado ocorrência, nem impedido os ataques.

Agora preso e apreendida, ambos seguem à disposição da PC, que fica responsável pelas próximas medidas cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!