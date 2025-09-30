Câmara de Goiânia aprova proibição de corte de energias em unidades de saúde

Concessionária de energia passa a ter que comunicar a Secretaria de Saúde com pelo menos cinco dias de antecedência

Samuel Leão - 30 de setembro de 2025

Cais Campinas em Goiânia. (Foto: Reprodução/ TV Anhanguera)

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta terça-feira (30) um projeto de lei que blinda hospitais, clínicas, postos de saúde e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) contra cortes no fornecimento de energia elétrica.

Essa medida garante que, mesmo em casos de inadimplência, essas unidades essenciais não terão o serviço interrompido, assegurando o atendimento à população. De autoria do vereador Lucas Kitão (União Brasil), o texto foi aprovado em segunda e última votação no plenário da Casa.

A proposta determina que a concessionária de energia mantenha o fornecimento ininterrupto, independentemente da situação de pagamento, para não comprometer a assistência aos pacientes.

Kitão justificou a iniciativa lembrando o “desgoverno que aconteceu em outubro de 2024”, quando três unidades de saúde administradas pela Prefeitura de Goiânia – o Cais Campinas, o Cais Novo Mundo e a UPA do Residencial Itaipu – tiveram o fornecimento de energia cortado.

“Foram inúmeros erros, como falta de pagamento de contas dessas unidades. A aprovação deste texto garante que as unidades de saúde não sejam afetadas por gestões atrapalhadas que atrapalham e interferem diretamente na vida dos goianienses”, afirmou o vereador.

Para evitar surpresas, o projeto também estabelece que a concessionária deverá comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, com antecedência mínima de cinco dias, qualquer interrupção programada.

