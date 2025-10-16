Goiânia Esporte Clube se pronuncia após treinador de escolinha ser acusado de abusar de adolescentes

Em nota divulgada nas redes sociais, instituição negou vínculo com suposto autor e lamentou ocorrido

Gabriella Pinheiro - 16 de outubro de 2025

Treinador foi preso em flagrante. (Foto: Divulgação)

Em meio as acusações envolvendo um possível abuso sexual praticado por um treinador de uma escolinha de futebol contra adolescentes, o Goiânia Esporte Clube SAF se posicionou diante do ocorrido.

Na nota divulgada nas redes sociais, o clube lamentou a situação e afirmou que o suspeito não tem qualquer tipo de vínculo trabalhista, contratual ou jurídico com a instituição, ainda que ele “há mais de 20 anos utiliza o nome da escolinha de futebol do Goiânia”.

O Goiânia Esporte Clube SAF ainda informou que já tinha como diretriz retomar a gestão das escolinhas oficiais do clube a partir de janeiro de 2026, mas que, diante dos acontecimentos, antecipará a retomada.

“Diante dos recentes acontecimentos, o clube informa que antecipará a retomada imediata das escolinhas, que passarão a ser administradas diretamente pelo Goiânia Esporte Clube , sem qualquer participação do senhor Alan Kardec. Reiteramos, por fim, nossa solidariedade às famílias afetadas e nosso compromisso com a verdade e a justiça”, destacou.

Entenda o caso

A situação veio à tona após o Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia receber uma denúncia feita por pais de alunos, indicando um possível abuso sexual contra menores que participavam das atividades esportivas.

Logo em seguida, equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), lotadas na 2ª Regional, foram acionadas e, juntamente com os conselheiros, passaram a conduzir o caso.

No local, tantos os menores e o treinador foram ouvidos. Além disso, foram colhidos relatos que apontaram indícios concretos de abuso.

Duas crianças, inclusive, contaram que chegaram a receber presentes e benefícios em troca de favores sexuais.

Não o bastante, ele também convidada as vítimas para morar com eles, sob pretexto de que os menores virariam grandes jogadores de futebol.

Durante o percurso entre a moradia e os campos de treinamento, o suspeito praticava os abusos.

Ao todo, o homem foi denunciado por quatro pais, que alegaram que o treinador teria aliciado sexualmente os filhos deles.

O suspeito foi autuado pelo artigo 218-B do Código Penal — corrupção de menores — e levado à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposiço da autoridade policial.

Além do homem, dois celulares foram apreendidos e encaminhados à Polícia Civil (PC) para perícia.

O caso continuará sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar de Aparecida de Goiânia, que continuará prestando acompanhamento psicossocial e jurídico aos adolescente, além de encaminhar o caso às instâncias competentes.

Leia a nota completa:

O Goiânia Esporte Clube SAF lamenta profundamente o ocorrido e manifesta sua mais sincera solidariedade às famílias das vítimas.

É importante esclarecer que o clube não possui qualquer tipo de vínculo com o senhor Alan Kardec, que há mais de 20 anos utiliza o nome da escolinha de futebol do Goiânia, sem qualquer relação trabalhista, contratual ou jurídica com esta instituição.

O Goiânia Esporte Clube já tinha como diretriz a retomada da gestão das escolinhas oficiais do clube, contudo, em razão das competições em andamento, esse processo havia sido programado para ocorrer a partir de janeiro de 2026.

Diante dos recentes acontecimentos, o clube informa que antecipará a retomada imediata das escolinhas, que passarão a ser administradas diretamente pelo Goiânia Esporte Clube , sem qualquer participação do senhor Alan Kardec.

Reiteramos, por fim, nossa solidariedade às famílias afetadas e nosso compromisso com a verdade e a justiça.

