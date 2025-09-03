Idosa de 70 anos é salva por vizinho após explosão de botijão em Anápolis
Acidente aconteceu durante preparo do café matinal e homem arriscou a vida para remover equipamento em chamas da residência
Uma idosa de 70 anos foi salva por um vizinho corajoso após a explosão de um botijão de gás em sua residência na Avenida Osvaldo Aranha, no bairro Paraíso, em Anápolis, na manhã de terça-feira (03).
O acidente aconteceu enquanto a mulher preparava café na cozinha, quando o plug-fusível do botijão rompeu repentinamente, iniciando o incêndio que poderia ter resultado em uma tragédia ainda maior.
O vizinho, que não foi identificado, demonstrou extrema coragem ao entrar na residência em chamas para remover o botijão de gás, colocando-o na área externa da casa e evitando que o fogo se espalhasse ainda mais.
A ação rápida e heroica foi fundamental para controlar a situação e proteger a vida da idosa, que ficou sem saber o que fazer diante do equipamento em chamas.
O incêndio causou danos significativos na cozinha da residência. O fogão foi completamente destruído pelas chamas, enquanto o forro de PVC se soltou devido ao calor intenso e caiu no chão.
O próprio botijão ficou com a base enegrecida pelo fogo, evidenciando a intensidade do incidente.
Apesar dos danos materiais, o mais importante foi preservado: a vida da moradora.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e deslocou rapidamente ao local, mas quando os militares chegaram o vizinho já havia controlado totalmente a situação.
