A história do marido que passou anos plantando flores para que sua esposa cega pudesse sentir o cheiro

Um gesto de amor que transformou dor em beleza e cativou o mundo

Isabella Valverde - 17 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Desde os tempos antigos, o ato de cultivar flores sempre esteve ligado a rituais, celebrações e demonstrações de afeto.

No Japão, essa tradição ganhou um significado ainda mais profundo na cidade de Shintomi, onde o amor e a dedicação de um homem transformaram a vida de sua esposa, e, eventualmente, a de milhares de pessoas.

O senhor Kuroki viveu uma situação que muitos casais temem: a esposa perdeu a visão devido ao diabetes. Segundo o site Japan Today, a tristeza tomou conta dela, e ele percebeu que precisava agir para trazer de volta a alegria à vida da mulher que amava.

Foi então que teve a ideia de transformar o terreno ao redor de sua casa em um jardim cheio de “shibazakura”, pequenas flores cor-de-rosa conhecidas como flores de musgo, cujo perfume delicado pudesse ser sentido por sua esposa mesmo sem enxergar.

A história do marido que passou anos plantando flores para que sua esposa cega pudesse sentir o cheiro

O processo não foi rápido. Kuroki passou anos plantando e cuidando das flores com paciência e esmero, regando, podando e garantindo que o jardim florescesse a cada temporada.

Cada pétala, cada aroma, carregava a intenção de criar momentos de felicidade para quem não podia mais ver o mundo com os olhos, mas ainda podia senti-lo pelo olfato.

Segundo o site Kyodo News, o gesto comoveu a comunidade local, que começou a visitar o jardim para conhecer de perto essa demonstração de amor.

Com o tempo, o jardim tornou-se uma atração turística. Visitantes de todo o Japão e do mundo se deslocam até Shintomi para caminhar entre as flores, sentir o perfume e conhecer a história do casal.

O jardim é hoje um símbolo vivo de dedicação e carinho, provando que atos simples e persistentes podem gerar impacto profundo e duradouro.

Além de encantar pela beleza, a história de Kuroki e sua esposa inspira reflexões sobre empatia, resiliência e o poder dos gestos cotidianos.

Segundo o site NHK World, o jardim não apenas devolveu sorrisos à esposa de Kuroki, mas também ofereceu à comunidade um espaço de contemplação e inspiração, mostrando que o amor pode florescer, mesmo diante das maiores dificuldades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!