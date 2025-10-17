Goiás prorroga prazo para pagamento do IPVA e licenciamento para nova data; confira

Medida visa garantir que contribuintes consigam gerar as guias de pagamento, após sistema apresentar falhas

Davi Galvão - 17 de outubro de 2025

Imagem mostra filas de carros em Goiânia. (Foto: Secom/Governo de Goiás)

O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2025 e do licenciamento anual de veículos com placas terminadas em 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 foi prorrogado para 31 de outubro.

Até a nova data, não haverá cobrança de juros ou multa sobre os débitos. A medida tem o objetivo de garantir que todos os contribuintes consigam gerar as guias de pagamento, já que falhas no sistema dificultaram o acesso de parte dos usuários.

Antes da alteração, o vencimento estava previsto para a próxima segunda-feira (20).

Os boletos podem ser emitidos pelo portal Expresso, no serviço “Consultar veículo – IPVA, multas e CRLV” e também no site do Detran, pelo aplicativo Detran GO ON ou presencialmente nas unidades do Vapt Vupt.

Alerta

Quem deixar de pagar dentro do prazo perde benefícios como o desconto de 50% no IPVA para carros 1.0 e motos de até 125 cilindradas, além de até 10% para inscritos no programa Nota Fiscal Goiana.

A emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) só ocorre após a quitação de todas as pendências, incluindo IPVA, multas e taxa de licenciamento.

Conduzir veículo não licenciado é infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH e até remoção para o pátio.

