Motoristas de Goiás terão novo prazo para pagar IPVA e licenciamento

Para quem perdeu a primeira data, ainda é possível escapar da multa ou dos juros

Natália Sezil - 15 de outubro de 2025

IPVA ganhou nova data-limite para pagamento. (Foto: Governo de Goiás)

Donos de veículos em Goiás ganharam uma nova data-limite para pagar o IPVA e o licenciamento anual de automóveis com placas de final 3 a 0. O prazo passa a ser a próxima segunda-feira (20).

A decisão do Governo de Goiás se baseia na alta demanda de acessos encontrada, o que ocasionou sobrecarga no portal de atendimento online.

Com isso, contribuintes passam a ter mais uma chance para emitir os boletos e escaparem das multas e dos juros.

A emissão do Documento Único de Arrecadação pode ser feita pelo portal Expresso, na aba “Consultar veículo – IPVA, multas e CRLV“, ou pelo aplicativo Detran GO ON. Também é possível buscar atendimento presencial nos Vapt-Vupts.

Quem tem parcelas em aberto precisa emitir a cota única, que apresenta o valor atualizado para quitação. Além disso, há a opção de pagamento via Pix.

Pagando fora do novo prazo, o proprietário perde o direito à redução de 50% no valor do IPVA para automóveis 1.0 e motos de até 125 cilindradas. Também deixa de receber o desconto de até 10% acumulado, caso participe da Nota Fiscal Goiana.

Para quem ainda tem dúvidas, o Governo de Goiás disponibiliza o site da Secretaria da Economia, o e-mail da Gerência do IPVA ([email protected]) e o Assistente Virtual do IPVA, que atende pelo WhatsApp (62) 99427-9777.

