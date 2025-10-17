Jovem é aprovada em Medicina na mesma universidade onde a mãe trabalha limpando o chão

Determinação e estudo transformam sonho em realidade no coração de Fortaleza

Gabriel Yuri Souto - 17 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Desde que o ensino público passou a ser uma porta de esperança para milhões de brasileiros, histórias de superação têm se destacado, mas poucas emocionam tanto quanto a de Laianne Plácido Lima, de 25 anos.

Crescida no Bairro Pirambu, periferia de Fortaleza, ela acabou de conquistar um feito extraordinário: ser aprovada em Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC), a mesma instituição onde sua mãe, Maria Célia, trabalha há 11 anos como auxiliar de serviços gerais no Instituto de Ciências do Mar (Labomar), segundo o site G1.

A trajetória de Laianne é marcada por perseverança. Após concluir o ensino médio em 2015, ela se dedicou aos estudos de forma independente, enfrentando sete tentativas até finalmente alcançar a aprovação em Medicina na UFC. Antes disso, em 2021, já havia sido aprovada na Universidade Federal da Bahia (UFBA), mas as condições financeiras impossibilitaram a mudança para Salvador.

Jovem é aprovada em Medicina na mesma universidade onde a mãe trabalha limpando o chão

“Não conseguia mensurar a dimensão que seria isso, eu ainda não consigo imaginar a grandiosidade que é passar em medicina na UFC”, disse Laianne ao G1, lembrando das dificuldades de crescer em um bairro onde não existiam exemplos próximos de jovens conquistando vagas em cursos tão concorridos. Para ela, a aprovação representa mais do que um feito acadêmico: é um símbolo de possibilidades, mostrando que determinação e estudo podem transformar sonhos em realidade.

A mãe de Laianne, Maria Célia, compartilha o orgulho da filha. “Achei bonito a parte dela estudar e conseguir o que queria, que era o sonho dela ser uma doutora e se formar em Medicina. Foi muito importante para ela e é um orgulho para mim também”, declarou ao G1.

O caminho de Laianne passou pelo Curso Pré-Vestibular XII de Maio, projeto de extensão da Faculdade de Medicina (FAMED) da UFC, onde ela teve aulas em salas da Biblioteca de Ciências da Saúde Prof. Jurandir Marães Picanço, no Campus do Porangabuçu. Essa oportunidade foi decisiva para que a jovem, estudando por conta própria e com apoio mínimo de recursos, pudesse competir de igual para igual com candidatos de todo o país.

Além de marcar a primeira vez que alguém da família ingressa no ensino superior, a história de Laianne simboliza a força da persistência e a importância de políticas públicas que democratizem o acesso à educação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!