Receita que viralizou nas redes une tradição italiana e toque caseiro brasileiro

Gabriel Yuri Souto - 17 de outubro de 2025

Poucos pratos atravessaram gerações e fronteiras como a lasanha. Criada na Itália, séculos atrás, ela foi adotada com entusiasmo nas mesas brasileiras, mas aqui, ganhou sotaque próprio, camadas generosas e aquele tempero que transforma o almoço de domingo em evento.

Entre tantas versões, uma nova receita tem conquistado a internet: a lasanha de fraldinha, ensinada pelo influenciador Gean, que soma mais de 1 milhão de seguidores no Instagram e é conhecido por transformar receitas elaboradas em preparos práticos e irresistíveis.

No vídeo que viralizou nas redes, Gean propõe um desafio aos seguidores: “Chega de lasanha cheia de presunto e creme de leite, bora aprender a fazer uma lasanha boa de verdade com direito a massa fresca”, escreveu na legenda.

O resultado é um prato que une técnica e conforto — a carne desfiando no garfo, o molho branco aveludado e o queijo derretendo por cima. Segundo o site Panelinha, a fraldinha é um corte ideal para esse tipo de receita por ser macia, saborosa e absorver bem os temperos, especialmente quando cozida lentamente.

Lasanha de fraldinha: fácil de fazer e muito saborosa e cremosa

A lista de ingredientes impressiona, mas a execução é mais simples do que parece. São 2,5 kg de fraldinha, 2 cebolas, 5 dentes de alho, 3 tomates e 1 xícara de extrato de tomate, além dos temperos — sal, pimenta-do-reino, páprica, chimichurri, salsa desidratada e shoyu. O toque final vem do molho bechamel, feito com manteiga, farinha, leite e uma pitada de noz-moscada, acompanhado da cebola piqué, técnica clássica da culinária francesa citada no site Receitas Globo, que realça o sabor e o aroma do molho.

A massa também é artesanal: 500g de trigo, 5 ovos e azeite. Tudo feito à mão, como nas antigas cantinas italianas. No vídeo, Gean mostra o passo a passo com leveza e humor, transformando o preparo em um verdadeiro espetáculo culinário.

Nos comentários, o público se rendeu. “Essa receita é um absurdoooo”, escreveu uma seguidora. “Meu Deus, que delícia é essa, já vou por em prática”, disse outra. E teve quem se emocionou: “Estou passando mal aqui, minha boca está um corgo, meu Deus”.

