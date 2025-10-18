Identificada motorista que morreu após grave acidente na GO-080, em Goianésia

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e encontraram a vítima já sem sinais vitais

Gabriella Pinheiro - 18 de outubro de 2025

Imagem mostra carro destruído após acidente. (Foto: Reprodução)

Foi identificada como Markeli Freitas Marques, de 41 anos, a motorista que morreu após grave acidente ocorrido na manhã deste sábado (18), em trecho da GO-080 entre os municípios de Jaraguá e Goianésia.

A situação teria ocorrido quando a condutora perdeu o controle da direção, saiu da pista e colidiu contra uma árvore. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a mulher fora do veículo, já sem sinais vitais.

A vítima apresentava múltiplas fraturas graves por todo o corpo e sangramento forte. O óbito foi constatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e permaneceu responsável pelo corpo da motorista até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

