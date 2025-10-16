Homem morre eletrocutado ao tentar religar chave de energia às margens da BR-153
Equipe médica da Ecovias Araguaia tentou reanimar a vítima, mas sem sucesso
Um homem, de 53 anos, morreu eletrocutado após tentar religar uma chave de energia em um posto de combustível às margens da BR-153, na altura de Jaraguá, na tarde desta quinta-feira (16).
Segundo testemunhas, ele teria usado um bastão de alumínio, batendo na estrutura, para tentar religar a eletricidade de forma irregular. A vítima recebeu a descarga assim que a energia voltou.
A tentativa teria acontecido pouco depois de ser informado sobre o desligamento da rede, ocorrido diante da falta de pagamento por parte do posto de combustível.
A Ecovias Araguaia, concessionária responsável pela BR-153, enviou uma equipe médica ao local e os profissionais chegaram a tentar técnicas de reanimação. Contudo, não obtiveram sucesso.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceu e constatou o óbito. Os familiares teriam chegado antes da Polícia Militar (PM), que isolou a área.
Além disso, um técnico de segurança da Equatorial compareceu na ocorrência. Por fim, foram solicitados exames periciais de corpo de delito e identificação necropapiloscópica.
O corpo foi removido pelas autoridades competentes, e o caso segue sob tutela da Polícia Civil (PC), que deve apurar qual era a relação do homem com o estabelecimento e outras informações.
