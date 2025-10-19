Ladrões invadem Louvre à luz do dia, levam joias em minutos e fogem de scooter

Bandidos usaram um elevador de carga montado em um caminhão e uma minisserra elétrica para quebrar janelas e entrar na galeria de Apolo

Folhapress - 19 de outubro de 2025

Museu do Louvre foi assaltado na manhã deste domingo (19). (Foto: YouTube)

ANDRÉ FONTENELLE

O Museu do Louvre, em Paris, foi assaltado na manhã deste domingo (19). Uma das joias roubadas, em ousada ação à luz do dia, foi recuperada pela tarde (manhã no horário de Brasília).

A peça é a coroa da imperatriz Eugênia, mulher de Napoleão 3º, uma das joias da antiga monarquia francesa expostas no andar superior do prédio, que foi achada, danificada, em rua próxima ao museu.

Mais tarde, o governo confirmou que oito joias foram levadas pelos criminosos:

– Tiara da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia

– Colar de safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia

– Brincos de safiras da rainha Maria Amélia e da rainha Hortênsia

– Colar de esmeraldas da imperatriz Maria Luísa

– Um par de brincos de esmeraldas da imperatriz Maria Luísa

– Um broche conhecido como “broche relicário”

– Uma tiara da imperatriz Eugênia

– Um broche conhecido como grande laço de corpete da imperatriz Eugênia

A notícia do roubo, ocorrido às 9h30 locais (4h30 da madrugada em Brasília), pegou de surpresa os turistas que começavam a adentrar o museu, aberto meia hora antes.

Os bandidos usaram um elevador de carga montado em um caminhão e uma minisserra elétrica para quebrar janelas e entrar na galeria de Apolo, que fica de frente para o rio Sena. A plataforma utilizada pelos criminosos foi retirada após perícia.

Segundo a ministra da Cultura da França, Rachida Dati, não houve feridos. O ministro do Interior, Laurent Nuñez, esteve no museu nesta manhã para constatar os danos.

“Houve um arrombamento importante. São joias que são um patrimônio mundial e têm um valor inestimável. Temos esperança de pegar os autores rapidamente”, afirmou.

A ação durou sete minutos e os assaltantes três ou quatro, segundo o ministro Nuñez fugiram de scooter. Segundo a imprensa local, o criminosos pararam o veículo ao lado da janela da galeria, subiram a estrutura usada e deixaram para trás a minisserra após descerem. Um dos suspeitos teria usado um colete amarelo da Prefeitura de Paris.

No site do museu, foi publicada uma tarja vermelha com a informação: “O museu do Louvre ficará fechado hoje por razões excepcionais. Agradecemos sua compreensão.”

A galeria de Apolo, uma das mais conhecidas do Louvre, foi criada no século 17 pelo rei Luís 14. Ela guarda as joias da coroa de vários soberanos franceses. Uma das peças mais valiosas é o diamante Régent, de 140 quilates, usado na coroa de Luís 15 e na espada de Napoleão Bonaparte.

A lista de joias roubadas não havia sido divulgada pela polícia até o início da tarde em Paris. Segundo a polícia, os assaltantes pegaram a autoestrada A6, que liga Paris ao sudeste da França.

Museu mais frequentado da França, o Louvre recebe cerca de 9 milhões de visitantes por ano. Na hora do assalto, as portas haviam acabado de ser abertas para o público. Policiais fecharam rapidamente os portões e evacuaram os corredores do museu. Turistas postaram nas redes sociais vídeos mostrando a confusão gerada pelo fechamento do prédio.

No mês passado, dois museus importantes da França sofreram assaltos milionários. Pepitas de ouro foram levadas do Museu Nacional de História Natural de Paris, e porcelanas chinesas estimadas em milhões de euros desapareceram de um museu de Limoges.

Nos últimos meses também ocorreram roubos espetaculares em joalherias e butiques de luxo em pontos nobres de Paris, como a praça Vendôme e o bulevar Saint-Germain. Bandidos assaltaram lojas da Louis Vuitton e da Chanel, sempre usando carros para destruir as vitrines durante a madrugada.

Em janeiro, o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou uma grande reforma do Louvre. Até 2031 será criada uma nova entrada, além da atual, que fica sob a pirâmide de vidro inaugurada em 1988. Haverá um ingresso específico para ver a Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, quadro mais famoso do museu. O objetivo da reforma é desafogar o fluxo de turistas.

Políticos de oposição aproveitaram o incidente para criticar o governo. “É uma insuportável humilhação para o nosso país”, disse Jordan Bardella, presidente do partido Reunião Nacional, de ultradireita, visto como possível candidato à presidência em 2027.