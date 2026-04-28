Jimmy Kimmel rebate Trump e defende piada sobre Melania ‘viúva’

Presidente afirmou em uma postagem na rede social Truth Social que o apresentador deveria ser "imediatamente demitido pela Disney e pela ABC"

Folhapress - 28 de abril de 2026

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Jimmy Kimmel reagiu às críticas de Donald e Melania Trump e disse que sua piada sobre a primeira-dama não teve relação com o ataque a tiros no jantar de correspondentes da Casa Branca.

Trump pediu que Kimmel fosse demitido após um comentário feito no programa Jimmy Kimmel Live. O presidente afirmou em uma postagem na rede social Truth Social que o apresentador deveria ser “imediatamente demitido pela Disney e pela ABC”.

Na quinta-feira (23), Kimmel disse que a primeira-dama tinha o “brilho de uma futura viúva”. A frase foi compartilhada pelo presidente após o ataque num evento com Trump no sábado (25). No programa de segunda-feira (27), ele disse que “obviamente era uma piada sobre a diferença de idade deles e a cara de alegria que vemos no rosto dela quando eles estão juntos”.

“Foi uma piada bem leve sobre o fato de que ele está quase com 80 anos e ela é mais nova do que eu”, disse Jimmy Kimmel.

O apresentador negou que o comentário pudesse ser interpretado como incentivo à violência e citou sua posição pública contra armas. “Não foi, de forma alguma, um chamado ao assassinato, e eles sabem disso. Eles sabem que há muitos anos eu falo contra a violência armada. Mas eu entendo que a primeira-dama teve um fim de semana estressante, provavelmente todo fim de semana é estressante naquela casa”, disse.

Kimmel também afirmou concordar que discursos de ódio e violência devem ser rechaçados, mas devolveu a crítica ao presidente. “Eu concordo que ódio e violência são coisas que a gente deve rejeitar. Acho que um ótimo lugar para começar seria ter uma conversa com o seu marido sobre isso”, completou.

Ao falar diretamente com Melania, ele disse lamentar o que ocorreu no evento e descreveu o episódio como traumático. “Eu sinto muito que você e o presidente e todo mundo naquela sala no sábado tenham passado por isso. Eu sinto mesmo”, afirmou. “Só porque ninguém morreu não significa que não foi traumático e assustador. E a gente deveria se unir e ser melhor. A gente deveria mesmo”.

Melania Trump cobrou publicamente uma punição ao apresentador e acusou o programa de espalhar ódio. “Chega. É hora de a ABC tomar uma posição. Quantas vezes a liderança da ABC vai permitir o comportamento atroz de Kimmel às custas da nossa comunidade?”, escreveu em uma postagem no X.

O presidente classificou o comentário como “chamado à violência” e disse que o caso passou do limite. “Eu aprecio que tantas pessoas estejam indignadas com o chamado desprezível de Kimmel à violência e, normalmente, eu não responderia a nada do que ele disse, mas isso é algo muito além do aceitável”, afirmou.

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