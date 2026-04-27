Fenômeno que sustenta a vida marinha falha pela 1ª vez em 40 anos no Panamá

Evento inédito preocupa cientistas e ameaça ecossistema da região

Folhapress - 27 de abril de 2026

Pouca disposição de clorofila. Azul = baixo, Vermelho = alto. (Foto: Divulgação/Instituto Smithsonian de Pesquisa Tropical)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um fenômeno essencial para a vida marinha falhou pela primeira vez em 40 anos e tem gerado preocupação no Panamá.

Um processo oceânico conhecido como ressurgência sempre foi comum no Golfo do Panamá, na América Central, especialmente durante o verão. Ele acontece quando ventos fortes empurram a água quente da superfície para longe, permitindo que a água fria das profundezas suba.

Essa água profunda é rica em nutrientes acumulados, como nitratos e fosfatos, que favorecem a biodiversidade marinha, especialmente o fitoplâncton. O sistema é fundamental para aumentar a quantidade de peixes e manter o equilíbrio do ecossistema.

No entanto, de acordo com uma pesquisa do Instituto Smithsonian de Pesquisas Tropicais (STRI), esse fenômeno falhou no ano passado. Cientistas que monitoram a ressurgência no local há quatro décadas observaram que o processo não ocorreu como esperado.

Segundo o estudo, os ventos estavam mais fracos do que o normal no período, possivelmente devido às mudanças climáticas. Como consequência, a água quente não se deslocou o suficiente e a água fria não subiu.

Isso resultou em uma queda na produtividade do oceano. A redução de nutrientes diminuiu a disponibilidade de alimento para os peixes, afetando a cadeia alimentar e gerando prejuízos econômicos para as comunidades pesqueiras da região.

Embora ainda sejam necessárias mais análises, os especialistas alertam para a vulnerabilidade dos sistemas de ressurgência em regiões tropicais. Além disso, é necessário aprimorar o monitoramento e a previsão do clima oceânico, diante do risco de que esse tipo de falha se torne mais frequente no futuro.