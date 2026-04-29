Goiânia celebra 1º de Maio com show gratuito de Rick e Renner e oferta de 2 mil vagas de emprego

Ação será no setor Vera Cruz 2, com programação musical e serviços para quem busca recolocação no mercado de trabalho

Ícaro Gonçalves - 29 de abril de 2026

Programação terá a dupla Rick e Renner e vagas de emprego (Fotos: Reprodução/Instagram e Divulgação/Prefeitura de Goiânia

Feriado já é bom, mas quando caí em uma sexta-feira, fica ainda melhor. E para comemorar o feriado do Dia do Trabalhador em Goiânia, a Prefeitura preparou uma programação especial com shows sertanejos, vagas de emprego e capacitação profissional.

O evento será na Praça da Feira do setor Vera Cruz 2, na região Oeste da capital, a partir das 15h. Os shows começam um pouco mais tarde, a partir das 17h30, com entrada franca.

A apresentação mais esperado será o da dupla Rick e Renner, que deve trazer os clássicos românticos que fizeram sucesso por todo Brasil. Mas a noite também contará com presença de João Lucas e Marcelo, Nechivile, Banda Brazuka e Brenno Paixão.

Vagas de emprego e capacitação

A partir das 15h, o público terá acesso aos serviços voltados à recolocação e capacitação profissional. Serão disponibilizadas mais de 2 mil vagas de emprego e 3 mil para cursos de capacitação.

Equipes do Sistema Nacional de Emprego (Sine) estarão no local para auxiliar nos atendimentos e fazer os encaminhamentos para o mercado de trabalho.

Também haverá a presença da Casa do Empreendedor, com o suporte para quem busca iniciar ou alavancar o próprio negócio.

No espaço são oferecidos serviços de abertura de empresas (MEI), regularização e baixa de empresas, emissão de guias como o DAS, emissão de nota fiscal, parcelamento de débitos e entrega da Declaração Anual do MEI.

O evento é promovido pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas).

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