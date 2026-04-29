Trânsito é liberado nas duas pistas do Viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis

Liberação ocorre de forma provisória enquanto obra entra na fase final de contenção da estrutura

Lara Duarte - 29 de abril de 2026

Trânsito liberado nas duas pistas do Viaduto do Recanto do Sol. (Foto: Reprodução)

O trânsito foi liberado nas duas pistas do Viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis, nesta quarta-feira (29), confirmou a Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente ao Portal 6.

A liberação ocorre no sentido Norte-Sul e representa mais uma etapa concluída no andamento da obra.

Apesar disso, a medida é temporária. A Prefeitura de Anápolis informou que, na próxima semana, a pista no sentido Sul-Norte, que estava liberada anteriormente, será bloqueada para a finalização da etapa de contenção da estrutura.

Após a conclusão desse serviço, a previsão é de liberação definitiva das duas pistas.

A Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente prevê para o dia 31 de maio a liberação total do tráfego na trincheira da BR-153, que vai abrir um novo acesso à região do Recanto do Sol e redistribuir o fluxo de veículos na área.

Segundo a pasta, serviços importantes já foram executados, como a retirada da rede de alta tensão próxima ao Residencial das Flores e a pavimentação de uma das vias da BR-153.

Com essas etapas avançadas, a obra entra na fase final, que inclui o encabeçamento de acesso ao Recanto do Sol. O acesso pelo lado do Residencial das Rosas já havia sido concluído anteriormente.

A expectativa é que cerca de 30 mil motoristas passem a utilizar o complexo viário diariamente após a entrega completa.

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