Novo plano de carreira para professores da educação básica tem salário chegando a R$ 17,8 mil

Proposta em análise prevê reajustes, benefícios e novas regras de progressão na carreira docente

Pedro Ribeiro - 19 de outubro de 2025

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Tocantins o Projeto de Lei que cria o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Educação Básica.

A proposta moderniza a estrutura funcional dos profissionais da rede pública, trazendo reajustes, novos benefícios e critérios mais claros de progressão.

Pelo texto, os professores terão acréscimos de 7% na progressão horizontal e 9% na vertical, além da padronização das jornadas de trabalho.

O plano também garante o chamado “descanso de voz” para docentes regentes, uma medida voltada à preservação da saúde e ao bem-estar no exercício da profissão.

Com o novo enquadramento, os salários passam a variar entre R$ 6.130,70 para professores iniciantes (nível I – A) e R$ 17.881,13 para o topo da carreira (nível VI – M).

A proposta ainda estabelece critérios de enquadramento conforme o nível e a referência atuais de cada servidor.

Após as análises técnica e financeira, o projeto seguirá para votação em Plenário.

A expectativa é que a aprovação ocorra ainda este ano, permitindo que os benefícios e progressões sejam aplicados já nos próximos meses, fortalecendo a valorização dos profissionais da Educação no Tocantins.