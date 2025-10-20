Corretor goiano diz que marcas no chão são por aterrissagem de óvnis e relata: “já dei rolê de disco voador”

Cidade que profissional diz já ter recebido visita de ETs é bastante conhecida pela ufologia e misticidade

Natália Sezil - 20 de outubro de 2025

Corretor mostrou formações circulares no solo e defendeu que são marcas da aterrisagem de óvnis. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um corretor de imóveis de Goiânia viralizou após publicar um vídeo onde defende que marcas deixadas no chão na Serra da Portaria, em Paraúna, são por conta da aterrisagem de Objetos Voadores Não Identificados (óvnis).

Miguel Carlos Ferreira aponta para vários círculos afundados no solo e explica: “é uma das comprovações do pouso. Isso aqui, pelo que tudo demonstra, são as bases de apoio de aterrissagem”.

O corretor ainda continua: “só não crê quem não quer”. E revela: “eu creio. Eu já fui abduzido e dei rolê de disco voador“.

Paraúna, no Sul goiano, é uma região já conhecida por relatos de avistamentos de óvnis. A ufologia é assunto frequente e já ganhou espaço até mesmo no site oficial da Prefeitura.

Na aba sobre a história da cidade, a Administração Municipal escreveu que a “história cercada de mistérios e misticismo” vão desde a beleza dos cenários “até as histórias fantásticas contadas pelos moradores das redondezas sobre estranhos seres que visitam ou habitam a região”.

A postagem de Miguel Carlos foi publicada no dia 05 de outubro e ultrapassou 17 mil curtidas, com mais de 3 mil comentários. Internautas dividiram opiniões.

Alguns discordaram: “não amigo, é um fenômeno de lapidação da pedra com água no passar dos anos. Fui aí também, conheci esse lugar“. Outro afirmou: “eu tava até acreditando, mas quando ele falou que já foi abduzido aí me quebrou”.

Parte dos internautas concordou com a versão apresentada pelo corretor. “Não estamos sozinhos no universo, mas eles precisam ver e já já estão chegando”, disse um.

Uma terceira via de opiniões preferiu o humor: “pense num disco véio pesado!! Fazer uma marca funda na pedra! Se a PRF pegar é multa de excesso de peso!”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Miguel Ferreira Imóveis (@miguelcarlosgyn)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!