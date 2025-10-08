Ônibus que vinha do RJ para Anápolis é parado pela PRF na BR-153 e dois passageiros acabam na delegacia

Comportamento suspeito de uma das detidas chamou a atenção dos agentes, que descobriram o que ela levava escondido na bolsa

Davi Galvão - 08 de outubro de 2025

Ambos os passageiros foram retirados do ônibus e conduzidos a delegacia. (Foto: Divulgação)

Um ônibus que vinha do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Anápolis acabou chegando ao destino final com dois passageiros a menos, após uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizada na tarde desta terça-feira (07), na BR-153, em Morrinhos.

Isso porque, durante a vistoria, os agentes perceberam que uma passageira de 48 anos demonstrava nervosismo e dava informações contraditórias sobre a viagem.

Na bolsa dela, foram encontrados cerca de 1 kg de haxixe, dividido em oito porções envolvidas em fita plástica.

A mulher admitiu que havia recebido a droga no Rio de Janeiro e que a entregaria em Goiânia, onde seria paga pelo transporte.

Na mesma operação, os policiais também localizaram um passageiro de 22 anos com mandado de prisão em aberto pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa, expedido no Ceará.

Ele declarou fazer parte de uma facção e contou que viajava do RJ para Anápolis, onde pretendia se estabelecer.

Após as prisões e apreensões, o ônibus seguiu viagem, com ambos os indivíduos sendo encaminhados a delegacia de Morrinhos.

