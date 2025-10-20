Equatorial culpa chuva por Anápolis ter ficado horas no escuro

A Equatorial Goiás informou que normalizou o fornecimento de energia para 99% dos clientes de Anápolis afetados pelo forte temporal registrado na noite de sábado (18), e que as equipes seguem trabalhando de forma ininterrupta para reconstruir a rede e normalizar 100% dos clientes.
A concessionária atribuiu os problemas à intensidade da instabilidade climática, que já vinha sendo monitorada pelo Centro de Operações Integradas (COI), destacando que a chuva, acompanhada por fortes ventos e granizo, causou a queda de árvores, arremessou objetos contra a rede elétrica e danificou equipamentos essenciais como transformadores e cruzetas.
Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.
