Fortalecendo Anápolis com educação e respeito

Seguimos firmes, lado a lado com professores, estudantes e famílias, cultivando a educação

Antônio Gomide - 20 de outubro de 2025

(Foto: Arquivo Pessoal)

Educar é um ato de amor, coragem e transformação. É plantar no coração de nossos jovens a possibilidade de sonhar e colher, na sociedade, cidadãos capazes de transformar sua realidade.

Desde nossa caminhada pela Câmara Municipal, na gestão à frente da Prefeitura de Anápolis e no mandato de deputado estadual, nosso compromisso tem sido com a dignidade de quem ensina e de quem aprende. Quando levamos kits escolares, uniformes e valorização aos professores, reafirmamos que educar é reconhecer e respeitar o esforço daqueles que fazem da sala de aula um espaço de transformação social.

Nos últimos anos, destinamos mais de R$ 6 milhões em emendas para fortalecer a educação de Anápolis, beneficiando escolas e CMEIs de bairros como Jardim América, Calixtópolis, Vila São Vicente, Jardim Primavera, Flor do Cerrado, Bairro de Lourdes, Bairro da Lapa e Residencial Reny Cury. Emendas parlamentares que transformam salas, quadras e espaços de convivência, tornando o aprendizado mais acolhedor.

Além disso, direcionamos recursos para a UEG e o IFG em Anápolis, fortalecendo o ensino superior e tecnológico da nossa cidade. Na última semana, em que comemoramos o Dia dos Professores, realizamos uma audiência pública ao lado dos docentes da UEG, reafirmando nosso compromisso com o diálogo e a valorização do corpo docente.

Recebemos diariamente demandas que nos lembram que a educação é luta: professores e famílias que clamam por progressões, titularidades, melhores condições de trabalho, segurança, transporte e recursos pedagógicos. Ouvir essas demandas é compreender que o conhecimento se constrói no diálogo e na participação de todos.

Em 2025, reforçamos escolas nos bairros Parque Iracema, Campos Elísios e Residencial Reny Cury, reformando espaços, ampliando quadras e garantindo conforto para crianças e educadores. Para o ano que vem, planejamos ações nos bairros São Joaquim, Nova Vila, Adriana Parque, Parque Calixtópolis e Jardim das Américas, consolidando as escolas como locais de aprendizado e transformação.

Foi com esse mesmo espírito que, em abril deste ano, lançamos o projeto Sementes do Cerrado, em parceria com a PUC Goiás. Até outubro, mais de 600 alunos já visitaram o Memorial do Cerrado, em Goiânia, vivenciando a importância da educação ambiental. O projeto contou com a participação de mais de 20 escolas de Anápolis, entre municipais, estaduais e particulares, reforçando o compromisso de despertar nos jovens a consciência e o cuidado com o meio ambiente.

Seguimos firmes, lado a lado com professores, estudantes e famílias, cultivando a educação. Educar é semear consciência, valorizar quem ensina, cultivar solidariedade e acreditar que, quando a educação floresce, toda a sociedade ganha.