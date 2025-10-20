Jovem de 23 anos se aposenta com pensão integral após dois anos de trabalho

O caso inusitado levantou curiosidade e fez muita gente se perguntar: como é possível alguém alcançar a aposentadoria tão cedo?

Pedro Ribeiro - 20 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A aposentadoria costuma ser algo que muita gente planeja para o futuro, depois de décadas de trabalho e contribuição.

Mas imagine conseguir esse feito aos 23 anos. Pois foi exatamente isso que aconteceu com o russo Pavel Stepchenko, que se tornou o aposentado mais jovem de seu país.

O caso inusitado levantou curiosidade e fez muita gente se perguntar: como é possível alguém alcançar a aposentadoria tão cedo e com pensão integral?

Jovem de 23 anos se aposenta com pensão integral após dois anos de trabalho

A história de Pavel é surpreendente, mas totalmente legal. Tudo começou quando ele ingressou, aos 16 anos, em uma escola do Ministério de Assuntos Internos da Rússia.

Após cinco anos de estudos, ele iniciou sua carreira trabalhando na divisão territorial do sistema de assuntos internos.

O que ele não imaginava é que, pouco tempo depois, sua trajetória profissional tomaria um rumo completamente diferente.

Em apenas dois anos de serviço, Pavel conseguiu se aposentar com todos os direitos garantidos.

E isso não aconteceu por fraude, mas por conta de uma brecha na legislação russa.

Durante o período em que atuou, o país estava sob lei marcial, o que alterou a forma de contagem do tempo de serviço.

De acordo com a regra vigente, cada mês de trabalho em condições de lei marcial equivale a três meses de tempo de contribuição.

Ou seja, na prática, os dois anos de trabalho de Pavel contaram como seis anos de serviço — o suficiente para que ele pudesse solicitar a aposentadoria e garantir uma pensão integral.

O que o caso revela sobre o sistema de aposentadoria

O episódio de Pavel Stepchenko levanta discussões importantes sobre como os sistemas de aposentadoria variam entre os países.

Enquanto em muitos lugares a aposentadoria exige décadas de contribuição, em outros, situações específicas podem acelerar o processo.

No caso da Rússia, a legislação considera o contexto de risco e de serviço ao Estado como fator que justifica a contagem diferenciada do tempo de trabalho.

Além disso, casos como esse mostram como as regras previdenciárias podem ser flexíveis diante de determinadas circunstâncias, especialmente em períodos de emergência nacional, como o de lei marcial.

A vida após a aposentadoria precoce

Agora aposentado aos 23 anos, Pavel Stepchenko recebe pensão integral e se tornou um verdadeiro símbolo de curiosidade nas redes sociais e na imprensa local.

Embora tenha conquistado a aposentadoria, ele afirma que não pretende parar completamente.

Segundo o jovem, a ideia é continuar estudando e buscar novas oportunidades profissionais, mas com a tranquilidade de já ter garantido uma renda vitalícia.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!