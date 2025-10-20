Reportagem do UOL coloca Marconi Perillo em novo escândalo e ex-governador rebate: “não posso me calar”

Presidente nacional do PSDB contestou supostas ligações com empresas citadas em matéria sobre o restauro do Jockey Club

Danilo Boaventura - 20 de outubro de 2025

Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. (Foto: Reprodução/X)

“Não posso me calar”, reagiu o ex-governador Marconi Perillo à reportagem do UOL, classificando o material como “desonesto” e afirmando que o veículo insistiu em “publicar ilações” mesmo após todos os esclarecimentos.

Marconi contestou as supostas ligações com as empresas citadas na matéria sobre o restauro do Jockey Club, apontando que existem apenas duas “coincidências” no caso: o fato da empresa mencionada ser de Goiás e uma das sócias possuir seu sobrenome.

Ele ainda sustenta que a pessoa com o mesmo sobrenome é herdeira da empresa e sobrinha dos proprietários, com quem não tem “nenhum relacionamento”.

O ex-governador também negou veementemente ter sido o responsável pela indicação da companhia, afirmando que, quando se tornou sócio do Jockey, a empresa já prestava os serviços havia três anos.

No entanto, defendeu a qualidade técnica da companhia citada, considerando-a “uma das melhores do Brasil do ponto de vista técnico para projetos de restauro”, e concluiu que a reportagem “transformou informações técnicas em panfleto político”, justificando sua reação de que “não posso me calar”.