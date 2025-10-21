Casa futurista que fica pronta em 3 dias pode ser comprada pela internet por menos de R$ 60 mil
Design moderno, montagem rápida e visual de ficção científica transformam as minicasas da Capsule Castle em sucesso mundial
As chamadas tiny houses estão conquistando o público nas redes sociais, e o novo destaque vem da China: a Capsule Castle, fabricante de casas futuristas inspiradas em naves espaciais, está vendendo unidades compactas que podem ser compradas pela internet por cerca de R$ 56 mil.
O modelo mais popular é o de um andar, voltado para estadias curtas, que combina design arrojado e praticidade.
Feita em estrutura metálica e painéis modulares, a casa lembra uma cápsula espacial e oferece espaço suficiente para dormitório, cozinha e banheiro.
Já quem busca mais conforto pode optar pelo modelo de dois andares, com janelas panorâmicas, revestimento interno em madeira maciça e estrutura em alumínio reforçado — versão que chega a aproximadamente R$ 115 mil.
Montagem em apenas três dias
Um dos grandes diferenciais das minicasas é a montagem ultrarrápida, concluída em cerca de três dias.
A logística também é simples: até três cápsulas podem ser transportadas em um único contêiner marítimo, o que facilita o envio internacional. Segundo a empresa, o prazo médio de fabricação e entrega é de 25 dias.
Conforto em qualquer lugar
O projeto foi criado para levar conforto e design a locais onde construções tradicionais seriam caras ou inviáveis — como praias remotas, desertos e áreas montanhosas.
As cápsulas podem funcionar como residências, cabanas de luxo, acomodações turísticas ou até pequenos escritórios.
Compactas e sustentáveis, as casas da Capsule Castle unem estilo futurista e eficiência energética, atraindo quem busca uma forma moderna e minimalista de morar — ou uma nova oportunidade de investimento no setor imobiliário alternativo.