Casa futurista que fica pronta em 3 dias pode ser comprada pela internet por menos de R$ 60 mil

Design moderno, montagem rápida e visual de ficção científica transformam as minicasas da Capsule Castle em sucesso mundial

Magno Oliver - 21 de outubro de 2025

(Imagem: Reprodução)

As chamadas tiny houses estão conquistando o público nas redes sociais, e o novo destaque vem da China: a Capsule Castle, fabricante de casas futuristas inspiradas em naves espaciais, está vendendo unidades compactas que podem ser compradas pela internet por cerca de R$ 56 mil.

O modelo mais popular é o de um andar, voltado para estadias curtas, que combina design arrojado e praticidade.

Feita em estrutura metálica e painéis modulares, a casa lembra uma cápsula espacial e oferece espaço suficiente para dormitório, cozinha e banheiro.

Já quem busca mais conforto pode optar pelo modelo de dois andares, com janelas panorâmicas, revestimento interno em madeira maciça e estrutura em alumínio reforçado — versão que chega a aproximadamente R$ 115 mil.

Montagem em apenas três dias

Um dos grandes diferenciais das minicasas é a montagem ultrarrápida, concluída em cerca de três dias.

A logística também é simples: até três cápsulas podem ser transportadas em um único contêiner marítimo, o que facilita o envio internacional. Segundo a empresa, o prazo médio de fabricação e entrega é de 25 dias.

Conforto em qualquer lugar

O projeto foi criado para levar conforto e design a locais onde construções tradicionais seriam caras ou inviáveis — como praias remotas, desertos e áreas montanhosas.

As cápsulas podem funcionar como residências, cabanas de luxo, acomodações turísticas ou até pequenos escritórios.

Compactas e sustentáveis, as casas da Capsule Castle unem estilo futurista e eficiência energética, atraindo quem busca uma forma moderna e minimalista de morar — ou uma nova oportunidade de investimento no setor imobiliário alternativo.