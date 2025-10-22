Bombeira experiente ensina técnica de autodesengasgo que todo mundo deveria saber

Um ensinamento prático de uma profissional mostra o que fazer em uma situação crítica

Magno Oliver - 22 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / Bombeira Paula Medeiros)

Um vídeo com um tutorial que viralizou no Instagram mostrou uma bombeira experiente ensinando uma técnica de autodesengasgo que pode salvar vidas em situações de emergência. A profissional explica o passo a passo de forma simples, reforçando que o método deve ser conhecido por todos.

No vídeo, ela orienta que, ao perceber sinais de engasgo e não conseguir respirar, a pessoa deve procurar uma cadeira firme.

Em seguida, é preciso pressionar com força a região logo acima do umbigo no encosto da cadeira, repetindo o movimento até conseguir expelir o que está obstruindo as vias respiratórias.

A bombeira destaca que essa técnica substitui a tradicional manobra de Heimlich quando não há ninguém por perto para ajudar. O impacto da pressão feita contra o encosto da cadeira atua como uma força de expulsão, permitindo que o ar dos pulmões remova o corpo estranho.

Ela alerta ainda que, caso a manobra não funcione e a pessoa sinta que vai desmaiar, é essencial tentar se dirigir para a rua ou buscar ajuda de um vizinho o mais rápido possível, antes de perder completamente a consciência.

A bombeira Paula destaca que muitos reforçaram que saber o que fazer em situações assim pode ser a diferença entre a vida e a morte.

Confira o tutorial na íntegra:

