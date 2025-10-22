Bombeira experiente ensina técnica de autodesengasgo que todo mundo deveria saber
Um ensinamento prático de uma profissional mostra o que fazer em uma situação crítica
Um vídeo com um tutorial que viralizou no Instagram mostrou uma bombeira experiente ensinando uma técnica de autodesengasgo que pode salvar vidas em situações de emergência. A profissional explica o passo a passo de forma simples, reforçando que o método deve ser conhecido por todos.
No vídeo, ela orienta que, ao perceber sinais de engasgo e não conseguir respirar, a pessoa deve procurar uma cadeira firme.
Em seguida, é preciso pressionar com força a região logo acima do umbigo no encosto da cadeira, repetindo o movimento até conseguir expelir o que está obstruindo as vias respiratórias.
A bombeira destaca que essa técnica substitui a tradicional manobra de Heimlich quando não há ninguém por perto para ajudar. O impacto da pressão feita contra o encosto da cadeira atua como uma força de expulsão, permitindo que o ar dos pulmões remova o corpo estranho.
Ela alerta ainda que, caso a manobra não funcione e a pessoa sinta que vai desmaiar, é essencial tentar se dirigir para a rua ou buscar ajuda de um vizinho o mais rápido possível, antes de perder completamente a consciência.
A bombeira Paula destaca que muitos reforçaram que saber o que fazer em situações assim pode ser a diferença entre a vida e a morte.
Confira o tutorial na íntegra:
