Delegado de Anápolis detalha operação que desmantelou esquema de tráfico interestadual de drogas

Davi Galvão - 23 de outubro de 2025

Ao total, desde a primeira fase, já foram apreendidos mais de 120 kg de entorpecentes e cumpridos dez mandados de prisão. (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou nesta quinta-feira (23) a 2ª Fase da Operação Infinity, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada na distribuição e comercialização interestadual de entorpecentes.

Em entrevista ao Portal 6, o delegado Marcos Adorno, responsável pelo caso, comentou que as investigações tiveram início ainda em março de 2024, quando dois indivíduos foram presos com 84 kg de skunk, conhecida como “super maconha”.

“A partir daí, deu-se início a um extenso trabalho de investigação por parte do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) e do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), que culminou na primeira fase da operação, em julho de 2024”, relembrou.

Ao total, desde a primeira fase, já foram apreendidos mais de 120 kg de entorpecentes e cumpridos dez mandados de prisão.

Ao todo, foram cumpridas 22 ordens judiciais, sendo 6 mandados de busca e apreensão, 3 mandados de prisão temporária e 11 medidas cautelares diversas em Caldas Novas, Ituiutaba (MG), Guajará-Mirim (RO) e Porto Velho(RO).

Durante as diligências em Rondônia, especificamente na cidade de Porto Velho, os agentes encontraram uma grande quantidade de entorpecentes, demonstrando que a associação continuava ativa mesmo após as prisões anteriores.

“Agora os trabalhos vão se focar em rastrear o fluxo do dinheiro, ver quem foi beneficiado e desmantelar, de uma vez por todas, esse grupo criminoso”, finalizou o delegado.

Primeira fase

Após deflagrar a primeira fase da operação, o grupo criminoso, que utilizava aplicativos de entrega para distribuir drogas em Anápolis e outras cidades pelo estado, foi desmantelado pela PC.

A ação contou com a deflagração de dez mandados, sendo quatro de prisão temporária contra investigados e seis de busca e apreensão. A força-tarefa resultou na detenção de quatro pessoas, sendo uma delas em flagrante.

Um quinto indivíduo, que também teve um mandado de prisão emitido, ainda segue foragido. Ao realizar as prisões, os agentes encontraram cerca de R$ 10 mil em espécie, 20 kg de maconha, ecstasy, equipamentos usados para preparação e manuseio das drogas, sacos de lanche utilizados para as entregas e até adesivos personalizados.

