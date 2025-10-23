Fechado desde março para reformas, Parque Mutirama pode reabrir as portas em breve

Reabertura marcará também o retorno da cobrança de entrada, suspensa desde 2019

Davi Galvão - 23 de outubro de 2025

Entrada do Parque Mutirama. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Fechado desde 20 de março, o Parque Mutirama pode estar próximo de reabrir as portas. Isso porque, segundo a Secretaria Municipal de Gestão, Negócios e Parcerias (Segenp), a reabertura deve ocorrer ainda nas férias escolares de dezembro deste ano ou, no mais tardar, em janeiro de 2026.

Ao Portal 6, a pasta afirmou que a reabertura só ocorrerá “quando todas as condições técnicas, estruturais e de segurança estiverem plenamente restabelecidas e atestadas por laudos e vistorias”.

Com relação à reforma dos brinquedos, que inclusive foi um dos principais pontos que motivaram a interdição do espaço, a Segenp afirmou que os trabalhos já estão 90% concluídos.

Além das atrações, ainda falta o laudo do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), importante especialmente para brinquedos com grandes estruturas metálicas expostas, e o laudo do Corpo de Bombeiros.

Investimentos

Ainda em agosto, a Associação Empresarial da Rua 44 (AER44) firmou contrato de R$ 450 mil com a Vicon Engenharia para reformar os brinquedos.

Segundo o grupo empresarial, a doação se justifica pelo fato de que o Mutirama é próximo à Rua 44 e costuma atrair o mesmo público familiar.

À reportagem, a AER44 afirmou que, com relação especificamente aos brinquedos, os trabalhos estão “99,9%” concluídos, ainda dentro do cronograma previsto, que é de entrega até o final de outubro.

Até o momento, ainda não foi definido qual empresa ficará a cargo das futuras manutenções nos brinquedos, sendo que “estão sendo trabalhadas as licitações necessárias”, conforme a Segenp.

Cobrança para entrada

A reabertura marcará também o retorno da cobrança de entrada, suspensa desde 2019, quando o parque foi reaberto após dois anos fechado em razão do acidente com o brinquedo Twister, que deixou 13 pessoas feridas.

O valor será simbólico e tem como objetivo garantir maior controle e segurança no acesso. Famílias cadastradas no CadÚnico e estudantes da rede municipal continuarão com entrada gratuita.

