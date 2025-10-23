Fechado desde março para reformas, Parque Mutirama pode reabrir as portas em breve

Reabertura marcará também o retorno da cobrança de entrada, suspensa desde 2019

Davi Galvão -
Entrada do Parque Mutirama. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)
Entrada do Parque Mutirama. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

Fechado desde 20 de março, o Parque Mutirama pode estar próximo de reabrir as portas. Isso porque, segundo a Secretaria Municipal de Gestão, Negócios e Parcerias (Segenp), a reabertura deve ocorrer ainda nas férias escolares de dezembro deste ano ou, no mais tardar, em janeiro de 2026.

Ao Portal 6, a pasta afirmou que a reabertura só ocorrerá “quando todas as condições técnicas, estruturais e de segurança estiverem plenamente restabelecidas e atestadas por laudos e vistorias”.

Com relação à reforma dos brinquedos, que inclusive foi um dos principais pontos que motivaram a interdição do espaço, a Segenp afirmou que os trabalhos já estão 90% concluídos.

Além das atrações, ainda falta o laudo do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), importante especialmente para brinquedos com grandes estruturas metálicas expostas, e o laudo do Corpo de Bombeiros.

Investimentos

Ainda em agosto, a Associação Empresarial da Rua 44 (AER44) firmou contrato de R$ 450 mil com a Vicon Engenharia para reformar os brinquedos.

Segundo o grupo empresarial, a doação se justifica pelo fato de que o Mutirama é próximo à Rua 44 e costuma atrair o mesmo público familiar.

À reportagem, a AER44 afirmou que, com relação especificamente aos brinquedos, os trabalhos estão “99,9%” concluídos, ainda dentro do cronograma previsto, que é de entrega até o final de outubro.

Até o momento, ainda não foi definido qual empresa ficará a cargo das futuras manutenções nos brinquedos, sendo que “estão sendo trabalhadas as licitações necessárias”, conforme a Segenp.

Cobrança para entrada

A reabertura marcará também o retorno da cobrança de entrada, suspensa desde 2019, quando o parque foi reaberto após dois anos fechado em razão do acidente com o brinquedo Twister, que deixou 13 pessoas feridas.

O valor será simbólico e tem como objetivo garantir maior controle e segurança no acesso. Famílias cadastradas no CadÚnico e estudantes da rede municipal continuarão com entrada gratuita.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás.

