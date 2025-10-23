Jovem morre após perder controle de moto e colidir com poste em Caldas Novas; câmera registrou acidente

Vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local

Da Redação - 23 de outubro de 2025

Jovem colidiu em alta velocidade contra poste. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 20 anos morreu na manhã desta quinta-feira (23) após sofrer um acidente de moto na Avenida Serra Negra, no setor Caldas do Oeste, em Caldas Novas, região Sul de Goiás.

Conforme registrado por uma câmera de segurança, o rapaz conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo ao passar em alta velocidade por um quebra-molas.

A moto subiu na calçada e o condutor acabou colidindo violentamente contra um poste de energia.

Testemunhas relataram que o jovem chegou a tentar frear, mas não conseguiu evitar a batida. Com o impacto, ele sofreu traumatismo craniano grave e hemorragia.

Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros realizaram manobras de reanimação por vários minutos, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada da Polícia Civil e da Polícia Científica, que realizaram a perícia. O corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado em uma delegacia do município e deverá ser investigado pela Polícia Civil de Caldas Novas.

FATALIDADE ❗️ Jovem morre após perder controle de moto e colidir com poste em Caldas Novas; câmera registrou acidente Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/jywJHloS2i — Portal 6 (@portal6noticias) October 23, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!