NASA Veículos e NASA Seminovos se unem em um grande Feirão Operação Fecha Mês

Proposta é oferecer oportunidades e uma experiência completa para quem deseja comprar ou trocar de carro com segurança

Gabriella Licia - 23 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação)

A NASA Veículos e a NASA Seminovos preparam uma ação inédita para este fim de semana. As duas operações, conhecidas pela tradição e confiança no mercado automotivo, estarão juntas em um mesmo evento que promete movimentar o setor em Anápolis.

O Feirão Operação Fecha Mês será realizado neste sábado, 25 de outubro, e reunirá a linha Volkswagen zero quilômetro e as principais opções multimarcas de seminovos em um só lugar.

A proposta é oferecer oportunidades exclusivas e uma experiência completa para quem deseja comprar ou trocar de carro com segurança e praticidade.

A ação marca um momento especial para o grupo, que consolida sua presença no mercado com uma iniciativa pensada para atender diferentes perfis de clientes, reunindo qualidade, procedência e condições diferenciadas.

O evento acontece das 8h às 12h, com entrada gratuita e café da manhã especial para quem visitar o feirão.