PF desmantela esquema de grupo suspeito de manipular eleições municipais em Goiás

Operação apura uso de ações criminosas para favorecer candidatos no pleito de 2024

Davi Galvão -
Valores foram apreendidos durante a operação. (Foto: Divulgação/PF) Goiás
Valores foram apreendidos durante a operação. (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (23), a Operação Mercatus Voti para investigar um grupo suspeito de cometer crimes eleitorais em Lagoa Santa, cidade na região Sudoeste de Goiás.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em locais ligados aos investigados.

De acordo com a investigação, o grupo teria aliciado eleitores e feito transferências irregulares de títulos para ajudar determinados candidatos nas eleições municipais de 2024.

Ainda segundo a PF, os investigados usaram documentos falsos ou com informações erradas para cadastrar novos eleitores.

O delegado Jorge Florêncio de Oliveira, responsável pela operação, explicou que “pessoas teriam sido incentivadas a alterar seus domicílios eleitorais utilizando documentos falsos ou inconsistentes, com o objetivo de influenciar o resultado do último pleito municipal”.

Os investigados podem responder por corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral.

