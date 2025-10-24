O segredo dos chefs para congelar feijão e deixá-lo sempre fresquinho

Tutorial ensinou um jeito bem inteligente e eficaz de armazenar tudo do jeito mais organizado possível e fácil de descongelar

Magno Oliver - 24 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Vanusa Medeiros)

Guardar feijão no freezer é um hábito comum em muitas casas brasileiras. Uma clássica experiência que todo mundo vive um dia é se deparar com o grão dentro do pote de sorvete, na geladeira.

O problema é que, com o tempo, o alimento costuma perder sabor, textura e aparência, parecendo “velho” quando descongelado. Mas um vídeo que bombou no Instagram revelou um método simples, usado por chefs, que promete resolver o problema de vez.

O criador do tutorial explica que o segredo está na organização e na precisão. Primeiro, é preciso pesar o feijão na balança, garantindo porções ideais para o consumo diário.

O segredo dos chefs para congelar feijão e deixá-lo sempre fresquinho

Em seguida, o alimento deve ser colocado em saquinhos zip lock, que conservam o sabor e evitam a entrada de ar, um dos principais vilões do congelamento.

Mas o detalhe que mais chamou a atenção dos internautas foi o uso de um hashi. A dica é posicionar o palitinho no meio do saquinho antes de fechar e levar ao freezer. Isso cria uma divisão natural, facilitando o descongelamento de apenas metade da porção, sem precisar abrir tudo.

A técnica é eficiente porque permite um congelamento mais uniforme, divididinho e evita o desperdício. Além disso, o uso do saquinho hermético ajuda a preservar os nutrientes e o sabor do feijão, mantendo o gosto de comida recém-feita mesmo após dias congelado.

Confira o tutorial na íntegra:

