Berry’s de Anápolis oferece sorvete em dobro por tempo limitado

Pão de queijo, morango do amor e os sabores mais tradicionais — são tantas opções disponíveis que fica até difícil escolher

Publieditorial - 07 de outubro de 2025

Interior da loja Berry’s em Anápolis. (Foto: Portal 6/Elvis Godoi)

Se um já é bom, imagine dois! Nesta quarta-feira (8), os anapolinos podem aproveitar para aliviar o calorão com um delicioso sorvete e aquela promoção que todo mundo ama.

Na Berry’s, é possível se deliciar com o melhor sorvete de Anápolis e ainda levar outro de graça. É isso mesmo!

Somente na loja física, localizada na Avenida São Francisco, você pode encher dois potinhos com os melhores sabores de sorvete, sem precisar pagar pelo pote mais barato.

Pão de queijo, morango do amor e os sabores mais tradicionais — são tantas opções disponíveis que fica até difícil escolher.

E o melhor: além dos sorvetes artesanais tradicionais, a Berry’s ainda conta com opções deliciosas sem açúcar e sem lactose. É para todo mundo poder aproveitar!

Mas atenção! A promoção “Compre dois e pague um” vai acontecer apenas nesta quarta, das 12h às 22h. Então, é melhor correr e aproveitar ao máximo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias de Goiás!