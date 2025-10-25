10 frases que são muito usadas no dia a dia, mas que a maioria das pessoas não sabe o que significam

Elas estão nas conversas com amigos, no trabalho, nas redes sociais e até nas músicas

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal A Voz Dos Animais)

As frases que usamos no dia a dia muitas vezes passam despercebidas, mas nem sempre sabemos de onde elas vêm ou o que realmente significam.

Elas estão nas conversas com amigos, no trabalho, nas redes sociais e até nas músicas.

No entanto, muita gente repete essas expressões sem entender o verdadeiro sentido por trás delas. E é justamente isso que torna o português tão curioso e cheio de surpresas.

Hoje, vamos descobrir o significado de 10 frases muito populares que fazem parte da nossa rotina, mas que poucas pessoas compreendem totalmente.

10 frases que são muito usadas no dia a dia, mas que a maioria das pessoas não sabe o que significam

1. “Quem não tem cão, caça com gato”

Muita gente pensa que essa frase fala sobre animais, mas na verdade o sentido é outro.

Ela significa que, quando não temos os recursos ideais, usamos o que está à disposição para resolver o problema.

É uma lição sobre improvisar e se adaptar.

2. “Casa da mãe Joana”

Quando alguém diz que um lugar está uma “casa da mãe Joana”, quer dizer que há bagunça e desorganização total.

A origem vem de uma casa na França medieval que era conhecida por não ter regras — qualquer um fazia o que quisesse lá.

3. “Pisar em ovos”

Essa é uma das frases mais usadas para descrever uma situação delicada.

Significa agir com muito cuidado para não causar confusão, como quando se pisa em ovos de verdade e precisa evitar que quebrem.

4. “Chutar o balde”

Essa expressão quer dizer desistir de algo, perder a paciência ou abandonar uma situação de vez.

O termo vem de antigas competições rurais em que, ao chutar o balde, o participante desistia da disputa.

5. “Fazer nas coxas”

Hoje, significa fazer algo de qualquer jeito, sem capricho.

A origem está nas telhas de barro coloniais, que eram moldadas nas coxas dos escravizados — e por isso saíam com tamanhos irregulares.

6. “Descascar um abacaxi”

Nada tem a ver com a fruta em si, mas com enfrentar um problema difícil.

Assim como o abacaxi é duro e cheio de espinhos, a frase representa situações complicadas que exigem esforço para resolver.

7. “A corda sempre arrebenta pro lado mais fraco”

Essa frase mostra como, em situações injustas, quem tem menos poder ou influência é quem mais sofre as consequências.

É um lembrete sobre desigualdade e responsabilidade.

8. “De grão em grão, a galinha enche o papo”

Ela simboliza o valor da paciência e da persistência.

Mesmo com pequenos avanços, é possível alcançar grandes resultados ao longo do tempo.

9. “Dar com os burros n’água”

Significa fracassar em uma tentativa ou plano.

A expressão vem da época em que o transporte era feito com burros, e quando eles caíam na água, o percurso precisava ser interrompido.

10. “Pagar o pato”

Essa é uma das frases mais conhecidas e quer dizer assumir a culpa por algo que nem sempre foi você quem fez.

A origem está em histórias antigas de feiras, onde o “pato” representava o prejuízo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!