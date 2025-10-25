Motorista de aplicativo em Goiânia viraliza depois do que falou para passageira: “Faço programa”

Momento, que viralizou nas redes sociais, arrancou risadas dos internautas

Magno Oliver - 25 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Quem anda de carro por aplicativo já aprendeu uma lição essencial da vida urbana: cada corrida pode ser uma história diferente.

Conversas que nascem do nada, questionários improvisados sobre profissão e cidade de origem, e um universo de desconhecidos que se encontram por alguns minutos e seguem rumos opostos.

Em Goiânia, um motorista decidiu transformar essa cena tão comum em conteúdo de humor — e acabou viralizando.

No TikTok, Fabrício, motorista de aplicativo na capital goiana, mostra que instalou uma câmera de segurança no carro e passou a registrar momentos curiosos da rotina ao volante.

Com bom humor e muita criatividade, ele costuma brincar com os passageiros, principalmente quando surge a pergunta campeã de consultas: “Você é de onde?”.

No vídeo que circula nas redes sociais, Fabrício aparece respondendo a essa questão de maneiras diferentes a cada viagem.

Segundo o conteúdo divulgado, ele já se apresentou como paraense, paraibano, maranhense — e o que mais a imaginação permitir.

A pegadinha rende risadas e elogios dos internautas, que se identificam com a curiosidade típica dos passageiros.

Mas uma corrida específica fez tudo ir ainda mais longe. Dessa vez, a passageira quis saber o que ele fazia além das corridas.

A resposta veio rápida, precisa e, claro, provocadora: “Faço programa”. Sem perder a compostura, a mulher questionou se ele era programador de computador. E, com uma pausa perfeitamente calculada para arrancar gargalhadas, ele completou: “Não. Programa mesmo”.



Segundo os registros do vídeo online, a passageira caiu na risada imediatamente, e os internautas foram junto.

Nos comentários destacado pelo site, alguém brincou: “Faço programa, com certeza ela não acreditou”.

Outro declarou que entraria na brincadeira também: “Eu sendo o passageiro mentindo também!”. E teve quem pedisse a continuidade do quadro: “Por favor, faz mais vídeos igual esse, morrendo de rir”.

Numa internet em que polêmicas e discussões dominam o tráfego, Fabrício conquistou seu espaço com leveza.

Sua habilidade de transformar a rotina cansativa em entretenimento aproxima motorista e passageiro — e ainda rende milhões de visualizações.

No fim das contas, é uma prova divertida de que, enquanto houver alguém disposto a contar uma boa piada, sempre haverá quem queira embarcar nessa viagem.

