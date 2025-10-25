Segredo para limpar o box do banheiro, deixando limpinho e brilhando (fica melhor que os de hotel)

Com poucos ingredientes e um pouquinho de dedicação, ele pode ficar mais limpo e reluzente do que você imagina

Pedro Ribeiro - 25 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/ Youtube/Canal A DICA DO DIA COM FLÁVIA FERRARI)

Manter o box do banheiro sempre limpo e brilhando pode parecer uma tarefa difícil, principalmente quando o vidro acumula aquelas manchas de água, gordura corporal e resíduos de sabão.

Mas a verdade é que não precisa ser complicado.

Com os produtos certos e uma boa técnica, é possível deixar o box do banheiro parecendo novo — e até mais bonito que os de hotel.

O segredo está no modo de limpeza, que combina ingredientes simples e acessíveis, mas com grande poder de ação.

Segredo para limpar o box do banheiro, deixando limpinho e brilhando (fica melhor que os de hotel)

Tudo começa com a escolha dos materiais certos. Você vai precisar de vinagre branco, bicarbonato de sódio, detergente neutro, água morna, uma esponja macia e um pano seco.

Esses ingredientes, quando usados juntos, conseguem remover toda a sujeira acumulada sem danificar o vidro.

O primeiro passo é preparar uma mistura poderosa: em um borrifador, coloque uma parte de vinagre e uma parte de água morna.

Depois, adicione algumas gotas de detergente neutro e agite bem.

Essa solução é excelente para dissolver gordura e sabão, além de eliminar odores e deixar o box do banheiro com um brilho incrível.

Com a mistura pronta, borrife por toda a superfície do vidro e deixe agir por cerca de 10 minutos.

Esse tempo é importante para que o vinagre e o detergente possam soltar toda a sujeira.

Em seguida, com uma esponja macia, esfregue delicadamente, fazendo movimentos circulares.

Se houver manchas mais resistentes, polvilhe um pouco de bicarbonato de sódio sobre o vidro antes de esfregar.

Isso vai ajudar a remover a sujeira sem riscar a superfície.

Depois de esfregar bem, enxágue o box do banheiro com água morna para retirar qualquer resíduo da mistura.

Em seguida, seque com um pano limpo ou de microfibra, o que evita novas manchas de água.

Para dar aquele toque final e deixar o vidro realmente brilhando, passe um pouco de álcool 70 em um pano seco ou papel toalha e espalhe por toda a superfície.

O resultado é um brilho intenso, como se o box tivesse acabado de ser instalado.

Uma dica extra para manter o box do banheiro sempre bonito é usar um rodinho de pia após cada banho.

Esse simples hábito impede que a água se acumule e forme manchas, prolongando o efeito da limpeza.

Fazer esse processo uma vez por semana é o suficiente para deixar o vidro sempre limpo, transparente e com aparência de novo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!