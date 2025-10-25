Truque secreto para turbinar o sinal do Wi-Fi sem precisar chamar um técnico

Ajuste escondido pode garantir internet mais estável

Magno Oliver - 25 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela/Redes Sociais)

Quando os primeiros modems começaram a apitar e conectar nossos computadores ao mundo, ninguém poderia imaginar que, anos depois, o Wi-Fi seria tão indispensável quanto água encanada.

Hoje, do trabalho ao lazer, tudo passa pela internet. Mas o caos começa quando o sinal cai, trava, oscila ou some misteriosamente bem na hora do pagamento do boleto ou da reunião com o chefe.

E, diante disso, a cena se repete em muitas casas: desligar e ligar o roteador, rezar para as luzinhas verdes piscarem, e ameaçar cancelar o plano — sem sucesso.

Pois existe um truque escondido no próprio computador que pode melhorar essa convivência com o Wi-Fi, e ele viralizou nas redes sociais.

Segundo o perfil VC IMPORTA.COM no Instagram, especializado em tecnologia e que promete “desvendar o mundo das inovações sem sair de casa”, há uma configuração simples que melhora a qualidade de conexão sem gastar nada e sem precisar daquela visita atrasada do técnico.

Truque secreto para turbinar o sinal do Wi-Fi sem precisar chamar um técnico

No vídeo compartilhado pelo perfil, o passo a passo é direto: no teclado do computador com Windows, é preciso pressionar as teclas Windows + R, digitar o comando “DEVMGMT.MSC” e clicar em OK.

De acordo com o VC IMPORTA.COM, isso levará ao gerenciador de dispositivos. Ali, o próximo passo é abrir a categoria “adaptadores de rede”, localizar a opção referente ao wireless e clicar duas vezes.

A partir disso, o usuário deve avançar até encontrar o item chamado “agressividade de roaming”.

A recomendação do vídeo é alterar o ajuste de “média” para “mais alta”, garantindo que o computador busque e se conecte ao sinal mais forte disponível, reduzindo falhas e interrupções.

Produzir conteúdo viral vem se tornando especialidade das redes sociais, e os truques de tecnologia não ficam atrás. A internet adora um segredo revelado, mas não é só de roteadores e conexões que vivem os perfis populares.

No caso do Wi-Fi, a proposta atende a um desejo universal: estabilidade digital. Se o truque realmente faz milagres, a seção de comentários já está cheia de agradecimentos e comemorações.

E não é exagero dizer que uma conexão funcionando bem pode melhorar não só o humor, mas a paz dentro de casa. Afinal, poucos conflitos modernos são tão acalorados quanto a guerra pelo Wi-Fi.

