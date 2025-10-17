Nova tecnologia substitui tomadas tradicionais e dá fim à bagunça de cabos

Esqueça fios à mostra: um novo sistema elétrico promete revolucionar seu espaço em silêncio e sem quebrar paredes

Magno Oliver - 17 de outubro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Dicas do Fred)

Sem quebrar paredes, nem fazer sujeiras, a nova geração de tomadas modulares de sobrepor está ganhando cada vez mais espaço em residências e escritórios por dispensar obras e transtornos.

A energia é levada por canaletas adesivas ou dutos aparentes e os módulos de tomada são fixados diretamente na parede ou no rodapé, proporcionando instalação limpa e rápida, sem sujeira ou danos à alvenaria. Muitas versões já vêm com saídas USB e USB-C integradas, permitindo recarga direta de dispositivos móveis.

No mercado brasileiro, as soluções obedecem ao padrão NBR 14136 (dois pinos mais terra) e oferecem módulos intercambiáveis para correntes de 10 A e 20 A, capazes de atender desde um ponto de teletrabalho até salas de reunião inteiras, com trilhos e blocos múltiplos dispostos conforme a necessidade. Os perfis podem ser em metal ou canaletas de PVC, disponíveis em cores neutras ou imitando madeira, o que facilita a integração estética nos ambientes.

Do ponto de vista da segurança, essas instalações devem observar a norma NBR 5410, que exige que todas as tomadas fixas tenham contato de aterramento (PE) e define critérios para seção dos condutores e dispositivos diferenciais residuais.

Produtos certificados trazem selo do Inmetro e muitos modelos já incorporam obturadores (proteção infantil) para evitar acidentes com inserção indevida.

A demanda por essas novidades ganhou impulso com a expansão do trabalho remoto: segundo o IBGE, em 2022 cerca de 9,8% dos trabalhadores exerciam teletrabalho, o que exige flexibilidade para instalar novos pontos e recargas USB nos ambientes domésticos.

As canaletas autoadesivas funcionam bem em trajetos curtos; para percursos maiores e múltiplos equipamentos, os sistemas com dutos e trilhos multi-tomadas com USB-C Power Delivery garantem organização e carga eficiente.

