Apostadores goianos tiram a sorte grande e garantem mais de R$ 111 mil em prêmios na Mega-Sena

Anápolis e Rio Verde foram algumas das cidades que registraram cartelas vencedoras

Natália Sezil - 26 de outubro de 2025

Cartelas da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A Mega-Sena deste sábado (25) sorteou R$ 96 milhões e, embora o grande prêmio tenha ficado para um morador de São Paulo, alguns apostadores goianos também garantiram uma parcela da bolada.

Anápolis, Bela Vista de Goiás e Rio Verde registraram cartelas vencedoras que, juntas, somam R$ 111.193,20 em premiações. Os ganhadores acertaram cinco dos seis números sorteados.

As dezenas do concurso 2932 da Mega-Sena foram: 04 – 13 – 25 – 36 – 40 – 53.

Duas das três apostas foram simples: os sortudos de Anápolis e Rio Verde levaram R$ 27.798,30 cada. Ambas foram registradas fisicamente.

Enquanto o anapolino registrou os números na Lotérica Anashopping, o rioverdense garantiu as dezenas na Lotérica Morada do Sol.

Quanto à aposta feita em Bela Vista de Goiás, 30 felizardos conquistaram o valor de R$ 55.596,60 ao fazerem um bolão. Ele foi marcado na Lotérica Parque Las Vegas, com sete números escolhidos.

Além dos grandes sortudos, outros 177 apostadores goianos também conquistaram uma porção menor do prêmio. Com quatro números corretos nas cartelas, as quantias variam de R$ 960,55 a R$ 2.881,74.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena acontece nesta terça-feira (28), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6 e pode ser feita pela internet ou nas lotéricas credenciadas pela Caixa.

