Mulher tem surpresa inacreditável após voltar para casa

Magno Oliver - 27 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @fatosquesurpreendem)

Uma moradora de Qingdao, na China, resolveu passar dois dias fora de casa e se deparou com uma surpresa inacreditável quando voltou para sua residência.

Bastou ela chegar e abrir a porta que foi recebida com surpresa por uma sinfonia de “piu-pius” e um verdadeiro alvoroço: dezenas de pintinhos espalhados pelo chão da sala. O que era para ser um retorno tranquilo se transformou em um momento de espanto, emoção e, claro, muitos cuidados com os novos moradores.

Na gravação, ela mostra que os filhotes saíram de três cartelas de ovos comuns, comprados em supermercado e deixados sobre a mesa de um lugar que parecia ser a pia da cozinha.

A dona da casa relatou que os ovos estavam armazenados havia dias, mas não demonstravam nenhum sinal de mudança até ela ter que se ausentar.

Com o calor extremo registrado na cidade nos últimos dias, ela acredita que a temperatura ambiente tenha funcionado como uma espécie de incubadora natural. Assim, o efeito acabou provocando o nascimento espontâneo de 70 pintinhos de uma vez.

Por conta da surpresa inacreditável que teve e sem qualquer preparo para lidar com tantos filhotes de uma vez, a mulher chamou sua família e juntos resolveram agir rápido.

Nas imagens, o vídeo mostra que eles improvisaram um abrigo com roupas velhas e começaram a alimentar os pequenos com caldo morno de arroz, administrado com a ajuda de uma seringa.

Apesar da surpresa inacreditável inicial, a adaptação foi rápida, e todos os pintinhos sobreviveram bem. Isso foi algo que surpreendeu até vizinhos e pessoas mais próximas da família.

Segundo a moradora, dois pintinhos acabaram ganhando status de mascotes e o filho adotou eles.

Por fim, os outros 68 foram encaminhados à casa dos avós da mulher, no interior. Segundo ela, lá tem espaço, natureza e mãos experientes para cuidar das pequenas aves recém-nascidas.

Confira o vídeo completo da história:

