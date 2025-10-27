Desafiando gigantes do setor, marca brasileira de salgadinhos fatura R$ 130 milhões

Fundada por uma família paulista há mais de 30 anos, a Milho de Ouro cresce acima da média do mercado

Magno Oliver - 27 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução)

Em um mercado dominado por multinacionais, uma marca 100% brasileira vem conquistando espaço e desafiando gigantes do setor de snacks. A Milho de Ouro, dona da marca Lobits, surgiu como um pequeno negócio familiar no interior de São Paulo e hoje se consolida como uma das principais fabricantes de salgadinhos do país, com projeção de faturamento de R$ 130 milhões em 2025 — um crescimento de 30% em relação ao ano anterior.

De acordo com dados da indústria, o consumo de salgadinhos no Brasil ainda é relativamente baixo: 1,8 quilo por pessoa ao ano, contra 4,5 quilos no México e mais de 5 quilos na média global. Essa diferença representa um grande potencial de expansão, e é justamente nesse espaço que a Milho de Ouro vem se destacando.

De confecção familiar à indústria de snacks

A trajetória da empresa começou por acaso em 1992, quando Darlene Rodrigues, assistente social de formação, decidiu mudar de ramo após fechar a confecção que mantinha em Amparo (SP). Seguindo o conselho de um amigo — “invista em alimentação, as pessoas nunca vão parar de comer” —, ela e o marido, Spencer Rodrigues, adquiriram uma pequena máquina de produção de salgadinhos em Ribeirão Preto.

Durante 12 anos, a família terceirizou a fabricação, até que em 2009 criou sua própria marca, Lobits, consolidando a identidade do negócio. Hoje, a Milho de Ouro produz mais de 700 toneladas de salgadinhos por mês, com capacidade para dobrar esse volume nas duas fábricas em Embu das Artes (SP).

Expansão e profissionalização

Sob a liderança da fundadora e CEO Darlene e dos filhos Pedro, Isabela e Ricardo Rodrigues, a empresa passou por uma fase de profissionalização. Recentemente, implementou o sistema SAP de gestão, o CRM Salesforce e conquistou certificações internacionais de qualidade. Além disso, investiu em recursos humanos, com programas de capacitação e apoio psicológico para seus 230 colaboradores.

Atualmente, a marca está presente em mais de 20 mil pontos de venda em todo o país, com forte presença em São Paulo e expansão crescente para o Rio de Janeiro e outras regiões do Sudeste. Segundo levantamento da Scanntech, a Milho de Ouro cresce 16,7% ao ano nas regiões Sul e Sudeste, mais que o dobro da média nacional de 7,8%.

Novos desafios e foco no futuro

Mesmo em ascensão, a empresa precisa lidar com a concorrência internacional e com as novas demandas por produtos mais saudáveis.

Além de já produzir para marcas do segmento saudável, como Mãe Terra, a Milho de Ouro prepara para os próximos anos uma linha própria de snacks com óleo de girassol e milho orgânico, unindo sabor, qualidade e preço acessível.

Com novos sabores, embalagens familiares e ações promocionais ligadas à Copa do Mundo, a Lobits segue firme na missão de crescer com autenticidade.

