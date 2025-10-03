Edifício projetado para milionários com piscinas nas varandas, suítes gigantes e cenário de novela hoje enfrenta crise

De símbolo de luxo e exclusividade, o Penthouse virou retrato da desigualdade e da decadência em São Paulo

Gabriel Yuri Souto - 03 de outubro de 2025

(Foto: Colagem/ YouTube/ Tik Tok)

Na virada dos anos 1980, um edifício chamou a atenção de toda São Paulo. Apartamentos com quase 400 m², varandas com piscinas privativas, suítes gigantes de 80 m² com banheiras de mármore e salões de festa dignos de mansões.

O Edifício Penthouse, construído no Morumbi, foi projetado para milionários e vendido como obra-prima da arquitetura moderna, um endereço exclusivo da elite paulistana.

A imponência logo fez dele um ícone. O prédio virou destaque em livros escolares, símbolo da urbanização desigual, e ainda ganhou as telas da TV Globo.

Em 1995, o Penthouse foi cenário da novela “A Próxima Vítima”, reforçando sua imagem de luxo ao aparecer como a casa de uma das personagens principais.

Mas enquanto os apartamentos exibiam piscinas nas sacadas, ao lado crescia a comunidade de Paraisópolis, que hoje abriga cerca de 100 mil moradores.

A foto de 2004 do fotógrafo Tuca Vieira imortalizou o contraste: de um lado, varandas com piscinas suspensas; do outro, casas simples de tijolos aparentes separadas apenas por um muro.

A imagem correu o mundo e transformou o Penthouse em símbolo da desigualdade brasileira.

A decadência

Com o tempo, porém, o glamour virou problema. A inadimplência entre moradores cresceu, a manutenção foi abandonada e os sinais de decadência se espalharam: infiltrações, rachaduras, piscinas sem uso e áreas comuns deterioradas.

Apenas oito dos 13 apartamentos permanecem ocupados, e os imóveis perderam valor. Unidades que chegaram a custar R$ 1 milhão já foram parar em leilões por menos de R$ 450 mil, muitas vezes sem interessados.

As dívidas também se acumulam. Seis das unidades somam mais de R$ 1,5 milhão em IPTU atrasado e outros R$ 500 mil em boletos de condomínio vencidos.

Processos judiciais contra antigos moradores se arrastam há anos, alimentando uma bola de neve financeira que ameaça o futuro do prédio.

Afinal, mais de quatro décadas depois, o Penthouse segue imponente na paisagem do Morumbi, mas carrega um estigma.

Contudo, o edifício projetado para milionários e cenário de novela, virou exemplo de má gestão condominial, dívidas milionárias e contraste social. Hoje, é lembrado tanto pela ousadia do projeto quanto pela crise que atravessa.