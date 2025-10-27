Mulher em Anápolis recebe tiro na cabeça após briga em grupo de WhatsApp; suspeitos são irmão e sobrinho da vítima

Disparo a acertou de raspão e ela foi encaminhada ao Heana para tratamento

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). (Foto: Iron Braz)

A Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após uma mulher, de 49 anos, dar entrada na unidade com ferimentos de arma de fogo. Segundo ela, o irmão e o sobrinho, de 40 e 19, foram responsáveis pelas agressões.

Conforme o relato, a vítima estava em casa quando se deu início a uma discussão no grupo do WhatsApp da família, de modo que os dois parentes foram até a residência dela, na noite deste sábado (26).

Enquanto o irmão estaria portando uma faca, o sobrinho foi armado com um revólver e outro bate-boca começou, com os ânimos se acirrando ainda mais.

A mulher não soube precisar o teor do que foi discutido até que, em determinado momento, o sobrinho apontou o revólver em direção ao rosto dela, efetuando um disparo.

O projétil atingiu-a na altura da testa, de raspão.

A reportagem entrou em contato com o Heana para questionar o estado de saúde da paciente, mas ainda não houve retorno.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

