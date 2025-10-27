O valor que o salário mínimo no Brasil deveria ter, segundo estudo

Cálculo leva em conta o custo da Cesta Básica de Alimentos e outras despesas essenciais

Gabriel Yuri Souto - 27 de outubro de 2025

(Foto: Marcelo Casal/Agência Brasil)

Mesmo com o aumento concedido em 2025, o salário mínimo brasileiro ainda está longe de atender às necessidades básicas da população. Atualmente fixado em R$ 1.518, o piso nacional teve reajuste de R$ 106 em relação ao ano anterior, mas continua distante do valor considerado ideal para sustentar uma família de quatro pessoas.

De acordo com um estudo do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo necessário em setembro de 2025 deveria ser de R$ 7.075,83 — quase cinco vezes maior que o valor em vigor. O cálculo leva em conta o custo da Cesta Básica de Alimentos e outras despesas essenciais, como moradia, saúde, transporte, educação, vestuário, higiene e lazer, conforme determina a Constituição Federal.

Em janeiro deste ano, o valor estimado pelo órgão era ainda mais alto, R$ 7.156,15, o que reforça o descompasso entre os reajustes salariais e o alto custo de vida no país.

Diferença entre o salário real e o ideal

Segundo o levantamento, o salário mínimo atual cobre menos de 22% do valor considerado adequado para garantir uma vida digna às famílias brasileiras. Essa disparidade também reflete as desigualdades de renda no país: mais de um terço dos trabalhadores recebem até um salário mínimo, e mais da metade dos brasileiros vivem com, no máximo, dois pisos salariais, conforme dados do IBGE.

A defasagem impacta diretamente o poder de compra das famílias, reduzindo o acesso a itens básicos e comprometendo o orçamento doméstico.

O que esperar para 2026

Para o próximo ano, o governo federal prevê um novo reajuste. O PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2026, enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, propõe que o salário mínimo suba para R$ 1.631, um aumento de 7,44% sobre o valor atual.

A proposta é ligeiramente superior à estimativa da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), apresentada em abril, que previa o piso em R$ 1.630. O reajuste faz parte da política de valorização do salário mínimo, uma das bandeiras do governo Lula.

Como funciona a política de valorização

A política de valorização do salário mínimo é baseada em dois critérios:

Inflação do ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor);

Crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes.

Segundo o governo, o objetivo é recompor o poder de compra dos trabalhadores e reduzir as desigualdades sociais, fortalecendo o consumo interno e impulsionando a economia nacional.

Mesmo assim, os números mostram que há um longo caminho até que o salário mínimo brasileiro se aproxime do valor ideal estimado pelo Dieese.

