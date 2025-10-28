Novidades da Netflix: 4 filmes lançados recentemente que estão entre os melhores de 2025

Suspense, drama e emoção marcam os lançamentos mais elogiados do ano que já conquistaram o público e a crítica

Magno Oliver - 28 de outubro de 2025

A Mulher na Cabine 10. (Foto: Divulgação/Netflix)

Depois de um dia cheio, nada melhor do que relaxar em frente à TV com um bom filme — e a Netflix sabe bem como entregar opções que agradam a todos os gostos. Em 2025, o streaming tem surpreendido com produções intensas, bem dirigidas e com histórias que prendem do início ao fim.

Entre dramas profundos, suspenses psicológicos e narrativas humanas, os novos títulos da plataforma estão entre os mais comentados do ano e mostram que o cinema continua vivo, mesmo dentro de casa.

A seguir, confira quatro estreias recentes que se destacaram e já figuram entre as melhores produções de 2025.

A Casa de Dinamite – Dir. Kathryn Bigelow

Misturando tensão política e dilemas morais, o longa acompanha o caos dentro do alto comando militar norte-americano quando um míssil desconhecido surge no radar em plena madrugada. Com ritmo intenso e atmosfera sufocante, o filme mergulha nas decisões que podem definir o destino de milhões em poucos minutos.

Sem recorrer a grandes explosões, a diretora Kathryn Bigelow aposta na força dos diálogos e na pressão psicológica dos bastidores do poder, entregando um dos thrillers mais inteligentes do ano.

A Mulher na Cabine 10 – Dir. Simon Stone

Baseado no livro de Ruth Ware, o suspense se passa em um iate de luxo em alto-mar, onde uma jornalista presencia o que parece ser um assassinato — mas ninguém acredita nela.

Enquanto tenta descobrir a verdade, ela se vê cercada por segredos, manipulações e interesses milionários. A tensão cresce a cada cena, fazendo o espectador questionar o que é realidade e o que é paranoia. Um suspense elegante e claustrofóbico que mantém a dúvida até o último minuto.

27 Noites – Dir. Daniel Hendler

Com humor e sensibilidade, o filme apresenta a história de uma idosa internada em uma clínica psiquiátrica contra sua vontade. Durante 27 dias de avaliação, ela desafia médicos, familiares e o próprio sistema, lutando pelo direito de viver livremente.

A trama toca em temas como autonomia, envelhecimento e o limite entre cuidado e controle. O resultado é um drama comovente que provoca reflexão sobre o que significa, de fato, “proteger” alguém.

Steve – Dir. Tim Mielants

Ambientado em um reformatório britânico, o longa retrata um dia na vida do diretor da instituição — um homem que tenta equilibrar disciplina, empatia e esgotamento emocional.

Com tom realista e ritmo quase documental, Steve expõe as falhas do sistema e o peso de carregar o futuro de jovens problemáticos nas mãos. Em vez de buscar redenção, o filme entrega humanidade pura, marcada por cansaço, resistência e pequenos gestos de coragem.

Esses quatro títulos reforçam o bom momento da Netflix em 2025, oferecendo histórias intensas e autorais que equilibram emoção, crítica social e entretenimento de qualidade. Para quem busca algo além do comum, é o tipo de maratona que vale cada minuto diante da tela.

