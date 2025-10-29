A parte da geladeira que você deve limpar para fazer a energia vir mais barata no final do mês

A limpeza regular dessa área evita superaquecimento e melhora o desempenho do eletrodoméstico

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Franksângela)

Pouca gente sabe, mas um dos maiores vilões da conta de luz pode estar na parte de trás da geladeira. Os técnicos em refrigeração explicam que, com o tempo, a poeira e a gordura se acumulam no condensador.

O condensador faz parte daquelas grades metálicas localizadas na parte traseira ou inferior do eletrodoméstico que fazem o motor trabalhar mais para manter a temperatura interna. Isso aumenta o consumo de energia e reduz a vida útil do aparelho.

A limpeza dessa área é simples e pode ser feita a cada dois ou três meses para te ajudar a reduzir o valor da conta de energia. Basta desligar a geladeira da tomada, afastá-la da parede e usar um pincel, espanador ou aspirador de pó para retirar o acúmulo de sujeira.

Esse cuidado permite que o ar circule melhor, evitando o superaquecimento do motor e garantindo um funcionamento mais eficiente.

Os técnicos reforçam que essa manutenção preventiva pode reduzir o consumo de energia da geladeira em até 12%, especialmente em modelos mais antigos de fabricação. Além disso, o aparelho conserva melhor os alimentos e sofre menos desgaste.

Outro ponto importante é manter o espaço atrás da geladeira livre e ventilado, sem panos, caixas ou móveis encostados. O calor precisa ser dissipado para que o sistema funcione com eficiência.

Fazer a limpeza do condensador traz resultado direto na conta de energia. Um pequeno cuidado doméstico capaz de fazer a diferença no fim do mês e no bolso.

