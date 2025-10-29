Adeus aos eletrodomésticos espalhados pela bancada: a nova tendência que deixa a cozinha mais prática e espaçosa

A cozinha ganha leveza e organização com uma simples mudança que promete transformar a rotina doméstica

Magno Oliver - 29 de outubro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Atire o primeiro eletrodoméstico quem nunca se irritou ao ver a bancada da cozinha tomada por liquidificador, cafeteira, torradeira e air fryer, não é mesmo?

O excesso de aparelhos à vista não só polui visualmente o ambiente, como também reduz o espaço de preparo. Agora, uma nova tendência de design para 2025 promete mudar completamente esse cenário: os móveis verticais com prateleiras internas ou rodízios. A moda virou febre no TikTok.

Os arquitetos e designers de interiores afirmam que a ideia é transformar a cozinha em um ambiente mais limpo, organizado e funcional.

Esses móveis permitem que os eletrodomésticos fiquem guardados de forma acessível, sendo usados apenas quando necessário. Com isso, o espaço de bancada é liberado e o visual fica muito mais leve e moderno.

Os modelos mais procurados são torres verticais com prateleiras deslizantes ou compartimentos com portas retráteis, que escondem os aparelhos sem comprometer o acesso. Outra opção prática são os módulos com rodízios, que permitem movimentar e posicionar os equipamentos conforme o uso.

Além de melhorar a estética, essa tendência traz ganhos funcionais: facilita a limpeza, aumenta a sensação de amplitude e ajuda a preservar os aparelhos, que ficam protegidos do calor e da umidade. É uma solução especialmente eficiente para cozinhas pequenas ou integradas à sala.

Segundo os especialistas, o segredo está em planejar o espaço com inteligência e investir em marcenaria sob medida. O resultado é uma cozinha prática, elegante e com o visual sempre em ordem, sem nenhum fio ou eletrodoméstico à vista.

