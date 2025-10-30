Adolescente é apreendido em Nerópolis após ser flagrado dando cadeirada em colega durante aula
Vítima precisou ser encaminhada a capital para receber atendimento médico, tamanha a força do ataque
Um adolescente de 15 anos foi apreendido após agredir um colega de sala com uma cadeirada dentro de uma escola estadual em Nerópolis. O caso aconteceu durante o horário de aula.
As câmeras da sala registraram o momento em que o estudante se levanta, retira uma mesa do caminho e atinge o colega, que estava deitado sobre a carteira, com um golpe na cabeça.
Durante toda a preparação, ele não aparenta nervosismo e age com tranquilidade liberando o caminho para ter fácil acesso à vítima.
Logo em seguida, o agressor corre para fora da sala, enquanto a professora acolhe o adolescente atingido. Ainda não se sabe o que motivou a cadeirada.
A vítima sofreu um extenso corte na cabeça, recebeu os primeiros atendimentos no hospital da cidade e foi encaminhada para Goiânia, onde passa por exames para avaliar a gravidade das lesões.
A direção da escola acionou os responsáveis pelos alunos e comunicou o Conselho Tutelar. Todos os envolvidos foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis.
O caso foi registrado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.
A reportagem tentou contato com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.
