Adolescente é apreendido em Nerópolis após ser flagrado dando cadeirada em colega durante aula

Vítima precisou ser encaminhada a capital para receber atendimento médico, tamanha a força do ataque

Davi Galvão Davi Galvão -
Filmagem mostra momento em que adolescente dá a cadeirada no colega, que estava deitado na carteira. (Foto: Reprodução)
Um adolescente de 15 anos foi apreendido após agredir um colega de sala com uma cadeirada dentro de uma escola estadual em Nerópolis. O caso aconteceu durante o horário de aula.

As câmeras da sala registraram o momento em que o estudante se levanta, retira uma mesa do caminho e atinge o colega, que estava deitado sobre a carteira, com um golpe na cabeça.

Durante toda a preparação, ele não aparenta nervosismo e age com tranquilidade liberando o caminho para ter fácil acesso à vítima.

Logo em seguida, o agressor corre para fora da sala, enquanto a professora acolhe o adolescente atingido. Ainda não se sabe o que motivou a cadeirada.

A vítima sofreu um extenso corte na cabeça, recebeu os primeiros atendimentos no hospital da cidade e foi encaminhada para Goiânia, onde passa por exames para avaliar a gravidade das lesões.

Vítima sofreu um extenso corte na cabeça. (Foto: Reprodução)

A direção da escola acionou os responsáveis pelos alunos e comunicou o Conselho Tutelar. Todos os envolvidos foram levados à delegacia para os procedimentos cabíveis.

O caso foi registrado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio.

A reportagem tentou contato com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

 

 

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

