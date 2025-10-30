Ela está na Netflix e foi eleita uma das melhores séries do século 21

A produção se tornou um verdadeiro fenômeno global e continua sendo uma das mais assistidas e comentadas dentro da plataforma

Pedro Ribeiro - 30 de outubro de 2025

(Foto: Divulgação/Netflix)

Entre as produções mais marcantes disponíveis na Netflix, há séries que conquistaram tanto o público quanto a crítica, sendo reconhecidas como algumas das melhores da história da televisão.

Uma dessas produções é Vikings, uma série que se tornou um verdadeiro fenômeno global e continua sendo uma das mais assistidas e comentadas dentro da plataforma.

Ao longo dos anos, a Netflix se consolidou como o principal destino para quem busca entretenimento de qualidade, e Vikings é um exemplo perfeito disso.

Produzida originalmente pelo History Channel, a série conquistou espaço no catálogo da Netflix e rapidamente ganhou destaque mundial.

Com uma narrativa intensa, cheia de batalhas, traições e conquistas, Vikings mergulha o espectador em um universo histórico que mistura ação, drama e cultura nórdica de forma envolvente.

Vikings acompanha a trajetória de Ragnar Lothbrok, um guerreiro que se tornou uma verdadeira lenda.

Baseada em fatos históricos e nas sagas nórdicas, a série mostra como Ragnar foi um dos primeiros vikings a se aventurar em expedições marítimas e a levar seu povo em busca de novas terras, especialmente na Grã-Bretanha.

Ao longo da história, o público também acompanha a relação com sua esposa Lagertha, seus filhos e os desafios políticos e espirituais que surgem em meio às batalhas.

As três primeiras temporadas mostram a ascensão de Ragnar, seu espírito explorador e as mudanças que sua jornada trouxe para o destino de todo o povo viking.

Já nas temporadas seguintes, a trama se expande, mostrando as consequências de suas conquistas e a luta por poder entre seus descendentes.

Sucesso e legado na Netflix

Com seis temporadas no total — sendo as três primeiras com cerca de dez episódios e as demais com vinte — Vikings se mantém viva na memória dos fãs.

Mesmo após seu fim, em 2020, o sucesso foi tão grande que seus atores continuam sendo lembrados pelos personagens que interpretaram.

A força das atuações, os roteiros bem construídos e as cenas de batalhas épicas contribuíram para que a série fosse considerada uma das melhores do século 21.

O sucesso de Vikings foi tão expressivo que deu origem a um spin-off: Vikingos: Valhalla, também disponível na Netflix.

Embora essa nova produção tenha conquistado muitos espectadores, não chegou a alcançar o mesmo impacto da série original.

Ainda assim, ela serve como uma ótima opção para quem deseja continuar explorando o fascinante mundo dos vikings.

Elenco marcante

Vikings conta com um elenco talentoso que deu vida a personagens inesquecíveis:

Travis Fimmel como Ragnar Lothbrok

Katheryn Winnick como Lagertha

Clive Standen como Rollo

Gustaf Skarsgård como Floki

Alexander Ludwig como Bjorn Ironside

Jessalyn Gilsig como Siggy

Com atuações intensas e uma fotografia impressionante, a série conquistou uma legião de fãs em todos os continentes.

Se você gosta de produções históricas, com grandes batalhas, tramas emocionantes e personagens complexos, Vikings é uma das melhores opções que a Netflix oferece.

