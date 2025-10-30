Ela está na Netflix e foi eleita uma das melhores séries do século 21
A produção se tornou um verdadeiro fenômeno global e continua sendo uma das mais assistidas e comentadas dentro da plataforma
Entre as produções mais marcantes disponíveis na Netflix, há séries que conquistaram tanto o público quanto a crítica, sendo reconhecidas como algumas das melhores da história da televisão.
Uma dessas produções é Vikings, uma série que se tornou um verdadeiro fenômeno global e continua sendo uma das mais assistidas e comentadas dentro da plataforma.
Ao longo dos anos, a Netflix se consolidou como o principal destino para quem busca entretenimento de qualidade, e Vikings é um exemplo perfeito disso.
Produzida originalmente pelo History Channel, a série conquistou espaço no catálogo da Netflix e rapidamente ganhou destaque mundial.
Com uma narrativa intensa, cheia de batalhas, traições e conquistas, Vikings mergulha o espectador em um universo histórico que mistura ação, drama e cultura nórdica de forma envolvente.
Vikings acompanha a trajetória de Ragnar Lothbrok, um guerreiro que se tornou uma verdadeira lenda.
Baseada em fatos históricos e nas sagas nórdicas, a série mostra como Ragnar foi um dos primeiros vikings a se aventurar em expedições marítimas e a levar seu povo em busca de novas terras, especialmente na Grã-Bretanha.
Ao longo da história, o público também acompanha a relação com sua esposa Lagertha, seus filhos e os desafios políticos e espirituais que surgem em meio às batalhas.
As três primeiras temporadas mostram a ascensão de Ragnar, seu espírito explorador e as mudanças que sua jornada trouxe para o destino de todo o povo viking.
Já nas temporadas seguintes, a trama se expande, mostrando as consequências de suas conquistas e a luta por poder entre seus descendentes.
Sucesso e legado na Netflix
Com seis temporadas no total — sendo as três primeiras com cerca de dez episódios e as demais com vinte — Vikings se mantém viva na memória dos fãs.
Mesmo após seu fim, em 2020, o sucesso foi tão grande que seus atores continuam sendo lembrados pelos personagens que interpretaram.
A força das atuações, os roteiros bem construídos e as cenas de batalhas épicas contribuíram para que a série fosse considerada uma das melhores do século 21.
O sucesso de Vikings foi tão expressivo que deu origem a um spin-off: Vikingos: Valhalla, também disponível na Netflix.
Embora essa nova produção tenha conquistado muitos espectadores, não chegou a alcançar o mesmo impacto da série original.
Ainda assim, ela serve como uma ótima opção para quem deseja continuar explorando o fascinante mundo dos vikings.
Elenco marcante
Vikings conta com um elenco talentoso que deu vida a personagens inesquecíveis:
-
Travis Fimmel como Ragnar Lothbrok
-
Katheryn Winnick como Lagertha
-
Clive Standen como Rollo
-
Gustaf Skarsgård como Floki
-
Alexander Ludwig como Bjorn Ironside
-
Jessalyn Gilsig como Siggy
Com atuações intensas e uma fotografia impressionante, a série conquistou uma legião de fãs em todos os continentes.
Se você gosta de produções históricas, com grandes batalhas, tramas emocionantes e personagens complexos, Vikings é uma das melhores opções que a Netflix oferece.
