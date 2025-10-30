Essas 5 palavras estão erradas no português (e provavelmente você usa todas)

Elas aparecem em mensagens, legendas e até em provas — mas nenhuma delas existe oficialmente na língua portuguesa

Magno Oliver - 30 de outubro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

É comum encontrar palavras que parecem corretas por aparecerem com frequência nas redes sociais ou até em textos formais. No entanto, muitas delas simplesmente não existem no português padrão, e o uso contínuo acaba espalhando o erro.

Segundo o Estado de Minas, essas falhas são mais comuns do que se imagina e podem causar confusão em redações, trabalhos escolares e até na comunicação profissional.

As campeãs dos erros de escrita

Alguns deslizes se repetem tanto que já viraram “clássicos” dos equívocos linguísticos. Confira cinco exemplos muito usados — mas totalmente incorretos:

Concerteza → o certo é com certeza

Reinvindicar → o certo é reivindicar

Previlégio → o certo é privilégio

Bassoura → o certo é vassoura

Descanço → o certo é descanso

Outras confusões frequentes incluem mecher (errado) no lugar de mexer e extender no lugar de estender.

Dominar a norma é sinal de atenção e credibilidade

Escrever corretamente não é apenas uma questão de aparência. Além de evitar constrangimentos, o domínio da ortografia demonstra cuidado com o leitor e fortalece a clareza da mensagem.

Pequenos detalhes — como uma letra trocada ou um acento no lugar errado — podem mudar o sentido de uma frase ou prejudicar a compreensão.

Por isso, revisar o texto antes de enviar é sempre uma boa prática. Afinal, quem escreve bem se comunica melhor e passa mais confiança.

