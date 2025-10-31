Carro invade residência após acidente de trânsito em Goiânia

Caso aconteceu em cruzamento no Setor Campinas

Gabriella Pinheiro - 31 de outubro de 2025

Carro invadiu residência após colisão de trânsito. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o exato momento em que uma colisão frontal entre dois carros na Rua Quintino Bocaiúva, no Setor Campinas, em Goiânia. O caso aconteceu nesta sexta-feira (31).

Na gravação, é possível ver o momento em que um veículo de cor branca seguia em linha reta e desrespeitou a placa de “pare”.

Paralelamente, outro automóvel, de cor prata, que trafegava pela via à esquerda, tenta buzinar para evitar o acidente, mas não consegue impedir o impacto.

O carro que vinha pela esquerda acabou se chocando contra o muro de uma propriedade, sofrendo danos significativos.

Não foi informado o estado de saúde dos tripulantes dos carros ou se alguém dentro da casa ficou ferido.

Mais informações a qualquer momento.

