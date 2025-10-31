Carro invade residência após acidente de trânsito em Goiânia
Caso aconteceu em cruzamento no Setor Campinas
Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o exato momento em que uma colisão frontal entre dois carros na Rua Quintino Bocaiúva, no Setor Campinas, em Goiânia. O caso aconteceu nesta sexta-feira (31).
Na gravação, é possível ver o momento em que um veículo de cor branca seguia em linha reta e desrespeitou a placa de “pare”.
Paralelamente, outro automóvel, de cor prata, que trafegava pela via à esquerda, tenta buzinar para evitar o acidente, mas não consegue impedir o impacto.
O carro que vinha pela esquerda acabou se chocando contra o muro de uma propriedade, sofrendo danos significativos.
Não foi informado o estado de saúde dos tripulantes dos carros ou se alguém dentro da casa ficou ferido.
Mais informações a qualquer momento.
